Marco Buschmann : „Wir beschränken die Maßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß“

Laschets Nachfolger : Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsident von NRW gewählt

In Nordrhein-Westfalen ist der CDU-Landesvorsitzende Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der bisherige Landes-Verkehrsminister erzielte im ersten Wahlgang deutlich die erforderliche absolute Mehrheit. Er tritt die Nachfolge von Armin Laschet an, der in den Bundestag wechselt.