Buschmann im Interview : „Nicht an Corona-Schutzmaßnahmen als neue Normalität gewöhnen"

Herr Minister, in diesem Winter können wieder Partys und Massenveranstaltungen stattfinden – sogar ohne Maske. Sie haben das „verantwortbare Normalität“ genannt. Sind wir schon wieder in der Normalität angekommen?

Wir sind jedenfalls in einer deutlich besseren Lage als in den letzten Wintern. Wir haben eine viel breitere Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Wir werden im Herbst ausreichend angepasste Impfstoffe haben. Wir haben effektive Medikamente. Deshalb wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern natürlich möglichst wenig in ihrem Alltag zumuten. Wenn ein Bundesland die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen beschließen sollte, muss es bei Kultur-, Freizeit- oder Sportveranstaltungen eine Ausnahme für getestete Personen vorsehen. Denn Public Viewings bei der Weltmeisterschaft oder Single Partys machen mit Maske einfach keinen Spaß. Daher können Veranstalter unter Anwendung ihres Hausrechts auch maskenfreie Veranstaltungen durchführen – eben mit getesteten Gästen. Das ist epidemiologisch verantwortbar.

Wie viel Normalität ist denn in Ihrem eigenen Leben schon angekommen? Sie schütteln wieder Hände, haben wir festgestellt. Wie halten Sie es mit der Maske?

Wir haben im Frühjahr für fast alle Bereiche Covid-Schutzmaßnahmen abgeschafft. Ich bin damals massiv dafür angegriffen worden. Diese Leute sind nun durch die Wirklichkeit Lügen gestraft worden. Wir sind sehr stabil durch den Sommer gekommen. Es darf nicht sein, dass wir uns an Corona-Schutzmaßnahmen als eine neue Normalität gewöhnen. Das sind Grundrechtseingriffe, die müssen immer eine Ausnahme sein. Ich selbst trage etwa im Supermarkt nach wie vor freiwillig Maske. Das ist meine persönliche Entscheidung. Das habe ich gemacht, bevor ich mich im Juli mit Corona infiziert habe und auch danach. Jetzt müssen wir uns aber für Herbst und Winter vorbereiten.

Nach den Regeln, auf die sich das Kabinett nun geeinigt hat, soll Maskenpflicht im Fernverkehr bestehen und Masken- und Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen. Darüber hinaus können die Länder weitergehende Maßnahmen beschließen. Was ist das Ziel der Regeln?

Wir sind jetzt in einer neuen Phase der Pandemie. Es geht nicht mehr darum, jede einzelne Infektion zu verhindern. Bürgerinnen und Bürger entscheiden selbst, welchen Risiken sie sich aussetzen. Und solange sie die Konsequenzen dieser Entscheidung in erster Linie selber tragen, ist es richtig so, dass ihnen da niemand reinredet. Ziel ist es, das Infektionsgeschehen in einem Rahmen zu halten und nicht tragbare negative Auswirkungen für das Gemeinwesen zu verhindern. Gemeint ist vor allem eine Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur insgesamt.

Es ist unwahrscheinlich, dass alle Bundesländer dieselben Maßnahmen verhängen. Gut möglich, dass in einem Land frisch Geimpfte ohne Maske ins Lokal gehen können, in einem anderen ein Test erforderlich ist, in einem dritten gar keine Maskenpflicht besteht. Kommt der Flickenteppich zurück?

Gestaltungsspielraum in einem moderaten Rahmen für die Länder ist sogar der Kern des Konzepts. Die Länder können beim Erfüllen gewisser Voraussetzungen Maßnahmen verhängen, sie müssen aber nicht.

Heißt das, Sie wollen den Flickenteppich?

Das Wort Flickenteppich ist eine polemische Zuspitzung und verkennt den föderalen Staatsaufbau unseres Landes. Dass unterschiedliche Regeln in vielen Bereichen gelten, ist der Normalfall im Föderalismus. Die Länder sind für die Gefahrenabwehr zuständig. Jedes Land hat auch sein eigenes Polizeigesetz. Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren gesehen, dass sich die Pandemie sehr unterschiedlich entwickeln kann. Wir hatten Monate, da tobte die Pandemie schlimm in Sachsen, aber in Schleswig-Holstein gab es kaum Auswirkungen. Und da hat es der Akzeptanz der Maßnahmen geschadet, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein genauso schwere Maßnahmen erdulden mussten wie die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen. Deshalb glaube ich, dass es eine vernünftige Regel ist, dass die Länder in Kenntnis der Lage vor Ort entscheiden können, von welchen Schutzmaßnahmen sie Gebrauch machen. Der Spielraum dafür ist ja aus grundrechtlicher Sicht sehr moderat gewählt.