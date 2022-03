Schwesig zu Ukrainekrieg : „Putin ist ein Kriegsverbrecher“

Nach einer krankheitsbedingten Pause von gut sechs Wochen hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ihre Amtsgeschäfte wieder aufgenommen und den Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt. „Das ist ein Kriegsverbrechen, Putin ist ein Kriegsverbrecher und dieser Krieg muss sofort gestoppt werden“, sagte sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz nach einer Klausurtagung mit dem Landeskabinett. Der Angriff sei durch nichts zu rechtfertigen.

Die Situation für die Menschen in der Ukraine nannte Schwesig dramatisch. Ihre Regierung bemühe sich, den aus der Ukraine Geflüchteten in Mecklenburg-Vorpommern so gut wie möglich Schutz zu bieten. „Es könnten unsere eigenen Familien sein“, sagte Schwesig und zeigte sich tief bewegt von dem Schicksal der Menschen in der Ukraine.

Schwesig: Klimastiftung war ein Fehler

Mecklenburg-Vorpommern werde ein Hilfspaket für Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 320 Millionen Euro in diesem und dem kommenden Jahr auflegen, kündigte Schwesig an. Neben Geld für die Versorgung sollen darin auch 18 Millionen Euro in diesem und 25 Millionen Euro im kommenden Jahr für die Aufnahme von Kindern an den Schulen und Kitas enthalten sein.

Das Verhältnis von Mecklenburg-Vorpommern und Russland werde auf Grund der durch den Krieg eingeleiteten Zeitenwende künftig ein anderes sein, äußerte die Ministerpräsidentin. Entsprechende Schritte seien schon eingeleitet: Das Land habe seine Partnerschaft mit dem Leningrader Gebiet „ruhend gestellt“, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 sei gestoppt und die landeseigene Klima- und Umweltstiftung solle aufgelöst werden. Deren Einrichtung habe sich aus heutiger Sicht als falsch erwiesen, sagte Schwesig.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Mit Blick auf ihre Abwesenheit hatte die SPD-Politikerin zu Beginn der Pressekonferenz gesagt: „Ich freue mich sehr, dass ich nach meiner Genesungsphase wieder an Bord bin.“ Sie habe diese Auszeit gebraucht, um sich jetzt wieder mit voller Kraft ihren Aufgaben widmen zu können. Schwesig dankte ihrer Stellvertreterin, der Linken-Politikerin Simone Oldenburg. Diese habe sie „sehr gut vertreten“.

An Sondersitzung nahm Schwesig nicht teil

Schwesig war im Jahr 2019 an Brustkrebs erkrankt. In den vergangenen Wochen musste die 47 Jahre alte Politikerin sich mehreren Operationen unterziehen, um die Folgen der intensiven Krebstherapie zu beheben. Obwohl sie die Regierungsgeschäfte in den vergangenen Wochen ruhen ließ, äußerte sich Schwesig kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine mehrmals in sozialen Medien, wobei sie sich von ihrer bislang eher russlandfreundlichen Politik distanzierte.

Sie suchte auch das Ende der umstrittenen Klima- und Umweltstiftung einzuleiten, die im vergangenen Jahr mit verdeckten Geschäftsaktivitäten den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 unterstützt hatte, um drohende amerikanische Sanktionen zu umgehen. Die Oppositionsparteien im Landtag werteten die Aktivitäten als Missachtung des Parlaments, denn an einer Sondersitzung des Landtags nahm Schwesig nicht teil.