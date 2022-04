Vorwürfe gegen Schwesig : Putins Helfer in Schwerin

Wie fein verwoben mit Teilen des SPD-Regierungspersonals das von Putins willigen Helfern in Deutschland aufgezogene Spinnennetz war, zeigt sich nicht nur in Berlin und Hannover. Was schon Monate vor dem russischen Angriffskrieg als Verdacht im Raum stand, wird nun offenbar.

Bekannt gewordene Dokumente der mecklenburg-vorpommerischen Landesregierung legen nahe, dass die von SPD-Altkanzler und Putin-Duzfreund Gerhard Schröder gelenkte und von Gazprom als Mehrheitseigner finanzierte Nord Stream 2 AG Einfluss auf Regierungsentscheidungen in Schwerin nehmen konnte. Bei der trickreichen Gründung der scheinbar unabhängigen Stiftung Klima- und Umweltschutz durch Landesregierung und Landtag zum Betrieb der Gaspipeline wirkten Schröder und seine Truppe im Hintergrund womöglich entscheidend mit.

Schwer belastet ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die bis zuletzt gar nicht norddeutsch kühl für Nord Stream 2 gekämpft hat. Im Herbst nach einem triumphalen Wahlsieg in der SPD noch als Powerfrau gefeiert, muss Schwesig nun mit dem Ruf leben, eine Marionette Putins gewesen zu sein.

Ihre Verteidigungsstrategie, sie habe nie mit dem Machthaber im Kreml gesprochen, wirkt treuherzig angesichts vieler russlandfreundlicher Äußerungen vor dem Überfall auf die Ukraine und vertraulicher Treffen mit Putin-Spezis wie Schröder. Auch das Eingeständnis, sich wie so viele andere deutsche Politiker in Putin geirrt zu haben und den Bau der Milliarden teuren Röhre durch die Ostsee im Nachhinein als Fehler zu geißeln, reicht nicht als Befreiungsschlag.

Mehr zum Thema 1/

Dass CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ihren Rücktritt als unausweichlich betrachtet, sollten die Vorwürfe zutreffen, verwundert nicht. Aufhorchen lässt jedoch, dass führende Grüne als Ampelpartner in Berlin schonungslose Aufklärung und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern. Dann könnte es eng für Schwesig werden.