Schwesig und die Klimastiftung : Rohrbruch nach Russland

Manuela Schwesig und die sozialdemokratischen Verteidiger ihrer Regierung in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Punkt: Als das Land die Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ Anfang 2021 einsetzte, geschah das weder im Geheimen, noch fehlte es an politischer Unterstützung in Schwerin. Es musste zwar alles schnell gehen, niemand konnte genau sagen, wie der „wirtschaftliche Geschäftsbetrieb“ eigentlich den Bau der Nord-Stream-2-Pipeline sichern sollte, und es war auffällig, wie ausführlich von Klima- und Umweltschutz geschwärmt wurde, obwohl dies offensichtlich nicht der Hauptgrund war, warum die Stiftung so schnell gegründet werden sollte.

Aber am Ende verabschiedete der Landtag den Plan ohne Gegenwehr. Bei der Landtagswahl im September spielte das kaum mehr eine Rolle, die Pipeline wurde gebaut, und Schwesigs SPD gewann triumphal.

Das aber macht die Geschichte des Landes und seiner Stiftung nicht besser. Im Gegenteil. Es geht nicht nur darum, was Schwerin dazu getrieben hat – es geht auch darum, warum das Projekt nicht viel früher gestoppt wurde. Auch das sollte den Unter­suchungsausschuss zur Stiftung be­schäftigen, der nun eingesetzt worden ist. Denn es brauchte nicht erst all die Informationen zum Gebaren der Stiftung oder den Kontakten zwischen Landesregierung und Vertretern von Nord Stream 2, die unter hohem Druck von außen an die Öffentlichkeit tröpfeln, um zu sehen, was für ein dreistes Manöver das von Anfang an war.

Was heißt „wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“?

Ein Blick in die Satzung genügte schon. Die Stiftung wurde vor allem mit Geld von der Nord Stream 2 AG ausgestattet, um den Bau der Pipeline abzusichern. Damit das ge­schmeidig gelingt, wurden in der Satzung ebendieser Nord Stream 2 AG Möglichkeiten zum Einfluss beim „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ zugestanden. Alles war angelegt für einen Skandal: dass ein Unternehmen, hinter dem der russische Staatskonzern Gazprom steht, am Ende mit einer vom Land maßgeschneiderten Stiftung amerikanische Sanktionsdrohungen umgehen und seine Pipeline zu Ende bauen kann. Drum herum ein grünes Mäntelchen.

Im Land aber schien das lange kaum jemanden zu stören. Aus Umweltverbänden kam zwar Kritik und auch von den Grünen. Aber die waren damals noch eine außerparlamentarische Kraft im Norden. In Schwerin blieb es ruhig, und auch aus Berlin war nicht viel zu hören. Vielen war daran gelegen, den Bau zu beenden, und die Sanktionsdrohungen sorgten nicht nur im Norden für Empörung.

Versorgungssicherheit und Brückentechnologie waren dafür die Schlagworte, die Pipeline wurde aber gleichzeitig als privatwirtschaftliches Projekt verharmlost. Es ist recht und billig, Sanktionsdrohungen zu kritisieren und auf gültige Verträge zu verweisen. Die Landesregierung und den Landtag einzuspannen, um mithilfe einer Stiftung ein Milliardengeschäft durchzudrücken, ist aber ein krummer Weg, um seine Interessen durchzusetzen.

In Mecklenburg-Vorpommern hatte man spätestens seit der Einführung des Russlandtages im Jahr der russischen Annexion der Krim bewiesen, dass man die Nähe zu Moskau pflegt, ohne rot zu werden. Für die SPD zahlte sich dieser Kurs aus, er fand viel Zustimmung. Abgrenzung zum Westen und zu Amerika, die Verklärung der russlandnahen Vergangenheit schien vielen im Land wichtiger zu sein als eine überfällige Distanzierung zu Moskau.

Als Schwesig aus Berlin nach Schwerin kam, setzte sie den bequemen Kurs ihres Vorgängers fort, inklusive Russlandtag und Pipeline. Sie trägt jetzt die politische Verantwortung für die Gründung der Stiftung. Dass sie nach Ausbruch des Krieges eine Zeitenwende in den Beziehungen zu Russland verkündete und die Auflösung der Stiftung auf den Weg gebracht hat, ändert daran wenig: Schwesig hat ihre Aussichten auf eine bundespolitische Rückkehr geschmälert und dem Ansehen ihres Landes geschadet.

Das heißt aber nicht, dass man das auch in ihrem Land so sieht. Nichts deutet darauf hin, dass sie im Norden allzu viel Unterstützung verloren hätte. FDP und Grüne bringen aber als neue Opposition frischen Wind in den Landtag, und die CDU versucht, nunmehr ebenfalls in der Opposition, wieder Gefühle in die Glieder zu bekommen, die in der langen SPD-Umarmung offensichtlich eingeschlafen waren.

Der von ihnen beantragte Untersuchungsausschuss muss nun versuchen aufzuzeigen, wer welchen Einfluss nahm, um die Stiftung zu gründen. Auch muss endlich Klarheit herrschen, was genau der „Ge­schäftsbetrieb“ der Stiftung getan hat beim Bau der Pipeline – und wie das zu den Ankündigungen bei der Stiftungsgründung passt. Wenn der Ausschuss erfolgreich ist, kann er vielleicht helfen, das Image des Landes wieder aufzupolieren.