Ministerpräsidentin : Schwesig tritt wegen Krebserkrankung vom SPD-Vorsitz zurück

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig legt ihr Amt an der SPD-Spitze nieder, weil bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden ist. Das hat sie am Dienstag zu Beginn der Kabinettssitzung in Schwerin gesagt. Sie will aber Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzende der Landespartei bleiben. „Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig“, äußerte Schwesig laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. „Dies wird dazu führen, dass ich in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ich habe deshalb die Ministerinnen und Minister gebeten, mich an diesen Tagen zu vertreten.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Schwesig war seit 2009 bereits stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, und führt die Partei kommissarisch seit dem Rücktritt von Andrea Nahles im Juni. Sie hatte bereits früh angegeben, nicht als Kandidatin für den Parteivorsitz zu Verfügung zu stehen – und unter anderem auf die Arbeitsbelastung als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern verwiesen.

Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende war sie erst im Sommer 2017 geworden, ihr Vorgänger Erwin Sellering musste wegen einer Krebserkrankung von allen Ämtern zurücktreten. Die Behandlung verlief bei ihm offensichtlich gut, er ist als einfacher Landtagsabgeordneter wieder in der Landespolitik aktiv. Schwesigs Rückhalt in der Landespartei ist stark, sie wurde im März mit knapp 95 Prozent der Stimmen wieder zur Landesvorsitzenden gewählt.

Nach ihrer Ankündigung äußerte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Schloss, Thomas Krüger, er habe „große Hochachtung“ für den Umgang der Ministerpräsidentin mit der schlimmen Nachricht. „Sie stellt die Anforderungen des Landes über ihre persönlichen Belange und hat angekündigt, das Amt der Ministerpräsidentin weiterzuführen. Dass sie dennoch an irgendeiner Stelle kürzer treten muss und in der Bundespartei Aufgaben abgibt, ist selbstverständlich. Meine Fraktion und ich stehen hinter Manuela Schwesig und werden Sie tatkräftig unterstützen“.

Schwesig äußerte am Dienstag: „Nach intensiven Gesprächen mit meinen behandelnden Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder vollständig gesund werde. Deshalb habe ich mich entschieden, das Amt der Ministerpräsidentin und auch den Parteivorsitz hier im Land weiter auszuüben.“ Sie fügte an: „Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen.“