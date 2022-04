Umstrittene Pipeline : Schwesig gibt Fehler bei Nord Stream 2 zu

Aktualisiert am

Das Festhalten an der Pipeline sei ein Fehler gewesen, „den auch ich gemacht habe“: Erstmals spricht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin von persönlicher Schuld.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), Ende März in Schwerin Bild: dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat mit Blick auf die Gas-Pipeline Nord Stream 2 persönliche Fehler eingeräumt und sieht auch nach einem Ende des Ukrainekriegs kaum Spielraum für Beziehungen zu Russland unter Präsident Wladimir Putin.

Nord Stream 2 sei eine Entscheidung auf Bundesebene gewesen, durch die Röhre sei kein Gas geflossen und damit auch kein Geld verdient worden, sagt die SPD-Politikerin im ZDF. „Da hat Putin jetzt viel Geld in der Ostsee versenkt. Dennoch war das Festhalten an Nord Stream mit dem Blick von heute ein Fehler, den auch wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe.“

Auf die Frage, wie Beziehungen zu Russland nach einem Ende des Krieges aussehen könnten, sagt Schwesig, dass diese unter einer Regierung Putins kaum vorstellbar seien.

Zuvor hatte Schwesig bereits erklärt, dass Putin ein Kriegsverbrecher sei und das Verhältnis von Mecklenburg-Vorpommern und Russland künftig ein anderes sein werde. Sie hatte die landeseigene Klima- und Umweltstiftung allgemein als Fehler bezeichnet, nicht aber als ihren persönlichen.