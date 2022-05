Polizeikontrolle in Mannheim : Leiche zeigt Spuren stumpfer Gewalt

Andreas Stenger (rechts), Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Romeo Schüssler (Mitte), Leiter der Staatsanwaltschaft Mannheim, und Siegfried Kollmar, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, informieren über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Bild: dpa

Laut dem baden-württembergischen LKA wurden an der Leiche des Mannes, der am Montag nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorben ist, Gewaltspuren „von geringer Intensität“ festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.