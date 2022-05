Mannheim : Patient stirbt nach Polizeieinsatz

Die Spurensicherung arbeitet am Ort des Geschehens in Mannheim. Bild: dpa

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) ermitteln, wie es zum Tod eines 47 Jahre alten Mannes im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz kommen konnte. Der Mann war am Montagmittag von zwei Polizeibeamten in der Mannheimer Innenstadt überprüft worden. Es handelte sich um einen Patienten des Mannheimer „Zentralinstituts für Seelische Gesundheit“ (ZI). Ein Arzt des Instituts soll die Polizei zuvor um Hilfe gebeten haben.

Bei der Kontrolle des Mannes kam es zwischen zwei Polizisten und dem Mann zu einer Rangelei. Passanten filmten den Einsatz. Ein Video liegt der F.A.Z. vor. Es zeigt, wie zwei Polizisten den Mann auf den Boden werfen, ein Polizist schlägt den Mann und trifft ihn mit der Faust am Hals und am Kopf. Danach blutete er stark aus der Nase. In der Pressemitteilung des Landeskriminalamts heißt es, die Polizisten hätten „unmittelbaren Zwang“ anwenden müssen.

Kurze Zeit später musste der Mann reanimiert werden, er starb nach der Einlieferung in das Universitätsklinikum. Seine Leiche wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte der F.A.Z.: „Wir müssen uns jetzt ein Bild vom gesamten Ablauf des Einsatzes machen.“ Dazu sei es hilfreich, wenn Beobachter alle Fotos und Videos den Ermittlern zur Verfügung stellen würden.

Als Reaktion auf den Vorfall kam es am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt zu einer Demonstration gegen Rassismus in den Reihen der Polizei. Am Abend kamen nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 100 bis 150 Menschen auf dem Marktplatz zusammen. Demonstranten warfen der Polizei auf Schildern rassistisch motivierte Gewalt vor. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann keinen türkischen Migrationshintergrund. Die Nationalität nennt die Staatsanwaltschaft nicht.

In den sozialen Medien entbrannte eine heftige Diskussion über den Fall. Linke Gruppen forderten Aufklärung. Im Quartier G2 wohnen und arbeiten viele Bürger mit türkischen Wurzeln. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, er können den Fall noch nicht bewerten, gegen Hass und Hetze und Internet habe die Regierung eine Reihe von Projekten initiiert.