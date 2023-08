Es ist ein nahezu ritualisiertes Verfahren, dass die Dissertationen neu ernannter Minister und Senatoren auf Plagiatsplattformen überprüft werden. Daher ist auch die rechtswissenschaftliche Dissertation der Verkehrssenatorin und stellvertretenden Berliner CDU-Vorsitzenden Manja Schreiner unter Verdacht geraten. So hat die Plattform „Vroniplag Wiki“ die Dissertation überprüft und nicht nur Komplettplagiate festgestellt, sondern vor allem sogenannte Bauernopfer.

Gemeint sind damit Passagen, bei denen die Fußnote mit dem Quellenverweis nicht am Ende einer Übernahme steht, sondern in der Mitte. Der Leser rechnet also Teile des übernommenen Textes fälschlicherweise dem Verfasser der Dissertation zu. „Obwohl dabei unehrlich ein wörtliches Zitat als sinngemäßes ausgegeben wird, ist das unter Juristen recht beliebt, weil man sich wegen des fachlichen oder gar autoritativen Charakters der Quelle eben auch nicht zu weit von ihr entfernen darf“, stellt der Frankfurter Rechtswissenschaftler Roland Schimmel in der neuesten Ausgabe der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) dazu fest.

Schimmel nennt den Namen der Verkehrssenatorin nicht, an ihrer Verfasserschaft gibt es jedoch keinen Zweifel. Das Berliner Wahlvolk sei inzwischen ohnehin plagiatsdebattenmüde, so Schimmel, „schließlich steht die Verfasserin in ihrem Senat insoweit als Zwergin auf den Schultern einer Riesin“.

Gemeint ist damit die amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die nach dem Entzug ihres Doktorgrades zwar als Familienministerin zurücktrat, aber sogleich den Wahlkampf als künftige Regierende Bürgermeisterin Berlins aufnahm und gewählt wurde. Den Berlinern sei die Plagiatsgeschichte ohnehin „wumpe“, gab Giffey damals zum besten.

Selbst wenn die Universität Rostock nach der Überprüfung von Schreiners Dissertation den Doktorgrad entziehen wird, wird sie politisch wenig zu befürchten haben. Wichtiger wäre aus Schimmels Sicht, dass in den Rechtswissenschaften eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der unredlichen Praxis der Bauernopfer stattfände.