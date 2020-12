Kritik von Forschern : Nützt der Lockdown überhaupt?

Die Bundeskanzlerin redete den Deutschen vergangene Woche ins Gewissen. Sie flehte ihre Landsleute geradezu an, auf Kontakte zu verzichten. „Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid“, sagte Angela Merkel am Mittwoch, aber der Preis von 590 Toten am Tag sei zu hoch für Glühweinstände und Waffelbäckereien. „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun!“ Nicht nur die Kanzlerin, die gesamte Politik redete diese Woche wieder über Maßnahmen gegen das Virus. Am Sonntag beschlossen Bund und Länder einen Lockdown.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Einige Wissenschaftler glauben, dass Deutschland damit immer noch nicht den besten Weg gefunden hat im Umgang mit der Pandemie. Sie halten es für falsch, dass die Regierungen in Bund und Ländern den Eindruck entstehen lassen, es gebe keine Alternative zum Lockdown. Sie fordern einen Kurswechsel, vor allem aber eine offene Diskussion darüber, wie es weitergehen soll.

Mit ihrer Meinung setzen sie sich dem Risiko aus, zwischen die politischen Fronten zu geraten. Viele denken bei Kritikern der Corona-Maßnahmen gleich an Querdenker oder Verschwörungstheoretiker. Nicht alle Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, wollen deshalb namentlich genannt werden. Aber sie sind sich einig, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um Stellung zu beziehen.

Zu viele Möglichkeiten

Einer von ihnen ist der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität Hamburg. Er sagt: „Wichtig ist vor allem: Wir brauchen eine nachhaltige Strategie. Eine Abfolge von Lockdowns ist keine langfristige Strategie.“ Schmidt-Chanasit weist darauf hin, dass der Versuch der Gesundheitsämter, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen, vielerorts gescheitert sei. Nicht nur weil das Personal fehlt, sondern auch weil die Ämter mittlerweile gar nicht mehr genau herausfinden können, wo sich jemand angesteckt hat. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten.

Nach Meinung von Schmidt-Chanasit ist das auch nicht weiter schlimm, jedenfalls im Moment noch nicht. Noch könne das Gesundheitssystem mit den Kranken fertig werden. Deshalb sei es keine Lösung, immer wieder alles herunterzufahren. Es komme darauf an, die Älteren vor einer Ansteckung zu schützen. Denn die haben mit Abstand die meisten schweren Verläufe von Covid-19 zu beklagen.

Würden die Gesundheitsämter aufhören, alle Kontakte eines Infizierten anzurufen, könnten sich ihre Mitarbeiter auf den Schutz der Älteren konzentrieren. Sie könnten „Testkonzepte erarbeiten und umsetzen“, sagt Schmidt-Chanasit. Dafür gibt es schon ein Vorbild: Tübingen. „Die Stadt hat für eine hervorragende Ausrüstung mit Schutzkleidung in den Altenheimen gesorgt. Jeder, der zu Besuch kommt, wird getestet, genauso das medizinische Personal in den Krankenhäusern, und zwar zweimal die Woche. Es gibt organisierte Hol- und Bringdienste, damit gefährdete Personen nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen.“

Die Idee für einen Strategiewechsel stammt nicht von Schmidt-Chanasit, sondern von der Bundesregierung. In ihren Pandemieplänen war immer von mehreren Phasen die Rede. Erst sollten die Behörden versuchen, die Epidemie einzudämmen, indem Infektionsketten durchbrochen werden. Scheitert das, sollten die Maßnahmen sich auf die Schwächsten konzentrieren, die Alten und Kranken also. Stecken sich immer mehr Menschen an, lautet das Ziel Folgenminderung. Das heißt: das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren.

Der Preis: Zehntausende Tote

Der Medizinstatistiker Gerd Antes ist genau für diesen Strategiewechsel. Er sagt: „Es muss jetzt um den Schutz von Risikogruppen gehen, darauf müssten sich die Gesundheitsämter vor allem konzentrieren.“ Wenn man allerdings versuche, „die Nachverfolgung abzusagen“, gerate man unter Beschuss. „Sie werden verdächtigt, heimlich auf die Herdenimmunität abzuzielen.“