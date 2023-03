Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat das Vorgehen ihrer Regierung im Umgang mit der Flutkatastrophe verteidigt. Am Freitagnachmittag sagte Dreyer zum zweiten Mal im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Juli 2021 aus, bei der in Rheinland-Pfalz 134 Menschen starben.

Die Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die in den Tagen nach der Flut die Einsatzleitung übernahm, hätten aus ihrer Sicht, so Dreyer, „wirklich alles gegeben“. Dreyer stellte sich hinter den Präsidenten der ADD, Thomas Linnertz, dessen Abberufung die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag seit Monaten fordert.

Am Freitagmorgen hatte ein Gutachter, den der Ausschuss vergangenes Jahr mit der Bewertung der Arbeit des Krisenstabs beauftragt hatte, seine Ergebnisse vorgestellt. Dominic Gißler, Professor für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, bemängelte in seiner Aussage, dass mehrere Personalwechsel zu „erheblichen Reibungsverlusten“ geführt hätten. Da die Anfragen aus den zerstörten Orten über eine Kommunikationszentrale abgewickelt werden mussten, sei es häufiger zu Missverständnissen gekommen und ein „Flaschenhals“ entstanden.

Einsatzleitung nicht „mängelfrei“

Dadurch, dass es keinen funktionierenden kommunalen Krisenstab gegeben habe und das Mobilfunknetz ausgefallen sei, hätten die handelnden Personen eine schlechte Ausgangssituation vorgefunden. Die Katastrophe sei ein „Maximalereignis jeder Dimension“ gewesen. Die Einsatzleitung sei nicht mängelfrei verlaufen, lautete Gißlers Fazit. „Nicht mängelfrei heißt nicht mangelhaft“, stellte er zugleich bei der Vernehmung im Ausschuss klar.

„Ich glaube nicht, dass man die Schuld einzelnen Personen anlasten kann“, sagte Gißler und entlastete damit die ADD. In Deutschland fehlten Fachleute, die speziell für derartige Krisensituationen ausgebildet worden seien, führte Gißler an.

In dem vor eineinhalb Jahren eingesetzten Untersuchungsausschuss zeigten sich in vielen Sitzungen immer wieder erhebliche Mängel in der Ausstattung und der Gesetzgebung im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz. Eine groß angelegte Reform des Katastrophenschutzes wird derzeit vom Innenministerium in Mainz umgesetzt.