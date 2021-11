Auftritt bei Maischberger : Laschets Abrechnung mit Markus Söder

Armin Laschet trägt Markus Söder seine Niederlage in der Bundestagswahl nach. Das Nachhutgefecht verrät, wie Laschet aus seiner Kanzlerkandidatur nachträglich eine historische Mission macht.

Armin Laschet und Markus Söder eine Woche vor der Bundestagswahl in Nürnberg. Bild: dpa

Das Verhältnis zwischen Armin Laschet und Markus Söder ist, gelinde gesagt, zerrüttet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Laschet wirft dem CSU-Vorsitzenden, ähnlich wie vor ihm schon Horst Seehofer, einen Charakter vor, dem man nicht über den Weg trauen sollte.

Das klang auch jetzt wieder in Laschets Fernsehauftritt bei „Maischberger“ an, einer Abrechnung mit dem bayerischen Konkurrenten. Mit dessen Kandidatur habe er nicht gerechnet. Im Wahlkampf, in dem sich Söder von Parteifreunden immer wieder als der bessere Kanzlerkandidat hinstellen ließ, habe er mit ihm gesprochen: „Markus, lass es. Markus, warum sagst Du jetzt wieder das?“ Sein Verhältnis zu Söder? „Es war lange Zeit sehr gut und ich habe ihm wirklich viel geglaubt. Aber dass im Wahlkampf solche Sätze nicht hilfreich sind, sagen inzwischen viele andere auch.“

Laschet stellt Söder als den Mühlstein dar, der ihm im Wahlkampf um den Hals hing – neben diversen Bildern und Szenen, die vom politischen Gegner genüsslich ausgeschlachtet und hingebogen wurden. Allein Söders Illoyalität reichte aber aus Laschets Sicht, um die zwei Prozentpunkte zunichtezumachen, die ihm zur Kanzlerschaft fehlten.

Laschet, das Opfer? So einfach ist es nicht. Söder hätte keinen großen Schaden anrichten können, wenn die CDU geschlossen hinter Laschet gestanden hätte und wenn es zwischen Düsseldorf und Berlin nicht Streit über die Wahlkampfführung gegeben hätte.

Söder aber wird das Bild des Opfers gar nicht einmal so schlecht finden. Ein CDU-Vorsitzender, der einem fest entschlossenen CSU-Vorsitzenden den Weg zur Kanzlerkandidatur verstellt, muss eben fürchten, dass er zum Scheitern verurteilt ist.

Laschet kann auf diese Weise seine Kandidatur nachträglich noch zur historischen Aufgabe verklären: Einen Mann, der wie Söder denkt, wollte er nicht ins Kanzleramt lassen. Laschet wird sich sagen: Mission erfüllt. Söder: Meine auch.