Die „Ampel“ in Rheinland-Pfalz : Wo FDP und Grüne einander vertrauen

Volker Wissing und Anne Spiegel haben schon in Rheinland-Pfalz in einer Ampelkoalition zusammen regiert. Wird die nun stilbildend für den Bund?

In Berlin geht mit der Zeit der amtierenden Bundesregierung auch jene einer saarländischen Dominanz zu Ende. Weit über Gebühr stellte das kleine Land Kabinettsmitglieder. Nun, witzelt man in Mainz, sei die Zeit der Pfälzer Dominanz angebrochen. Immerhin stammen zwei der designierten Ministerinnen und Minister von dort: Anne Spiegel, designierte Familienministerin, und Volker Wissing, bald Verkehrsminister. Beide haben schon in Rheinland-Pfalz zusammen regiert, ebenfalls in einer Ampelkoalition. Wird diese damit stilbildend auch für den Bund?

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



In Rheinland-Pfalz ist die inhaltliche und personelle Nähe zwischen SPD und Grünen groß, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beschreibt sich selbst als „Rot-Grüne“, ihre erste Regierung in der Nachfolge Kurt Becks war auch eine solche. Da den Grünen aber 2016 gerade so der Sprung in den Landtag gelang, war man auf die FDP angewiesen. Die Liberalen wurden in der ersten Ampelkoalition zweitstärkste Kraft und stellten mit Wissing als damaligem Landeswirtschaftsminister auch den Stellvertreter Dreyers. In den Koalitionsverhandlungen war die FDP damit eigentlich in der Position des Königsmachers. Daraus aber machte sie aus Sicht von Kritikern in Mainz wenig. Die anschließende Regierungsarbeit zahlte sich für sie nicht aus, bei der Landtagswahl im März konnten die Grünen ihr Wahlergebnis fast verdoppeln, sie wurden zweitstärkste Kraft in der Neuauflage der Koalition.

Der Umgang aber blieb gleich: ruhig, verschwiegen und sich gegenseitig wertschätzend. Jeder bekommt in seiner Nische Freiräume für Politik für die eigenen Wähler. Im Land ging das auch deswegen gut, weil über heikle Themen wie Steuern nicht entschieden werden musste – und weil genügend Geld da war. Konflikte, gerade zwischen Grünen und Liberalen, konnte man so vermeiden.

Der „doppelte Wissing“

Gut ging es aber auch, weil die handelnden Personen einander vertrauten. Dabei gab es Belastungsproben. Der Jurist Wissing war bis Mai dieses Jahres Wirtschaftsminister, im September 2020 wurde er zudem FDP-Generalsekretär im Bund. Im Landtagswahlkampf wagte er einen Spagat und schoss aus Berlin gegen Maßnahmen gerade in der Corona-Politik, die er im Land verteidigte. Von einem „doppelten Wissing“ war deswegen oft die Rede. Das ging nur gut, weil klar war, dass Wissing nach der Wahl nach Berlin gehen würde. Und deswegen, weil ihn mit Dreyer zwar keine Freundschaft, aber doch ein Vertrauensverhältnis verbindet.

Wissing wird von den früheren Koalitionspartnern wie von der Opposition als verlässliche Person beschrieben, als „klarer Typ“. Die FDP hat zwar schon unter Beck über viele Jahre mit der SPD zusammen regiert. Wissing ist aber von seinen ordnungspolitischen Ansichten her alles andere als sozialliberal. In die Arme der SPD hat ihn eher die traumatische Erfahrung der schwarz-gelben Koalition unter Merkel geführt. Wissings nun getroffene eher vage Ankündigung, Autofahrerinnen und Autofahrern im Zuge einer möglicherweise höheren Dieselkraftstoffsteuer nicht zu hohe Dieselpreise zumuten zu wollen, wird in Mainz als passend beschrieben. Wissing sei eben ein bürgerlicher Politiker aus einem Flächenland, in dem hohe Spritpreise ein wichtiges Thema seien. Mitglieder der Grünen zeigten sich über Wissings Äußerungen empört, rügten eine „rückwärtsgewandte und zukunftsvergessene“ Verkehrspolitik. Derlei Aufgeregtheiten wären in Rheinland-Pfalz unvorstellbar.

Die „doppelte Spiegel“

Wissings Nachfolgerin als Wirtschaftsministerin ist seit Mai Daniela Schmidt. Im Umgang mit politischen Partnern wird sie als ähnlich ruhig und verlässlich wie Wissing beschrieben, im Auftreten ist sie deutlich weniger intellektuell. Schmidt ist für Kritiker auch ein Beispiel dafür, wie schnell man in kleinen Parteien Karriere machen kann. Beispiele jüngeren Datums bieten dafür auch die rheinland-pfälzischen Grünen. Dort hinterlässt der rasche Aufstieg der designierten Bundesfamilienministerin Anne Spiegel gleich mehrere Lücken. Die Vierzigjährige leitete im Kabinett vorübergehend in Personalunion das Familienministerium sowie, nach dem Rücktritt Ulrike Höfkens, vorübergehend auch das Umweltministerium. Nach der Wahl behielt sie das ungleich größere Umweltministerium und wurde stellvertretende Ministerpräsidentin.

Ihren Weggang nach Berlin wertete der Ko-Parteivorsitzende der Grünen im Land, Josef Winkler, als „größten politischen Erfolg der Grünen in Rheinland-Pfalz“. Vor allem aber wird der Sprung in Mainz als „mutig“ eingeschätzt und darauf verwiesen, dass Spiegel noch vor kurzem mit dem Landesfamilienministerium ein „Zwergenministerium“ geleitet habe.

Als Nachfolgerin für ihr Amt als Umweltministerin bestimmten die Grünen kürzlich Katrin Eder. Die 45 Jahre alte Mainzerin ist erst seit Mai Staatssekretärin unter Spiegel, zuvor war sie lange Umweltdezernentin in ihrer Heimatstadt. In der Rolle galt sie als Reizfigur, fiel mit einem konsequenten Eintreten für Fahrradfahrer auf.

Man sei gespannt, wie sie nun Politik fürs ganze Land machen werde, sagen ihre Kritiker, in Mainz habe sie schon die Vorstädte nicht mitbedacht. Eder gilt als ideologischer als die verbindliche Spiegel, ihre Ernennung könnte im Ampelbündnis für Spannungen sorgen. Doch haben sich darin bisher noch alle ruhig eingefügt. Das gilt auch für die andere grüne Ministerin, Familienministerin Katharina Binz, die ebenfalls Spiegel nachfolgte. Unklar ist noch, wer künftig Stellvertreterin von Dreyer wird. Von den Grünen hieß es dazu zuletzt, man könne ja nicht alle Personalien innerhalb von 24 Stunden klären.