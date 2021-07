Erzgebirge : Männer treten im Bus auf Somalier ein

Aktualisiert am

In einem Linienbus sollen mehrere Männer einen aus Somalia stammenden Fahrgast zunächst beleidigt und dann zu Boden gestoßen und getreten haben.

Die Polizei traf die Beschuldigten noch vor Ort an (Symbolbild) Bild: dpa

Bei einem rassistischen Angriff in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ist ein junger Mann verletzt worden. Acht Männer hätten den 20 Jahre alten Somalier in einem Linienbus zunächst rassistisch beleidigt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit.

Mindestens zwei der Männer hätten ihn dann am Samstagabend zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Der Busfahrer rief die Polizei, die die Männer noch im Bus antraf.

Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem sei der Staatsschutz eingeschaltet worden.