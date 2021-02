Männer trotzen Kontaktverbot : Ohne Stammtisch geht es nicht

Ein Mittwochnachmittag, eine Kleinstadt in Bayern, eine schmale Straße. Hier ist die Welt so still und leer wie zwanzigtausend Meilen unter dem Meer. Das war anders, als die Läden, Gaststätten, Büros noch geöffnet waren. Jetzt sitzen alle zu Hause. Oder fast alle.

Ein Mann ist unterwegs. Er klopft an eine Haustür, ihm wird geöffnet, er schlüpft hinein. Bald kommt ein zweiter, dann ein dritter. Ein vierter wohnt in dem Haus. Er hat die Vorhänge zugezogen, damit keiner reinschauen kann. Denn was drinnen passiert, ist verboten. Vier Männer aus vier Haushalten sitzen an einem Tisch. Sie trinken Bier, spielen Karten. Vor Corona haben sie sich in der Wirtschaft getroffen. Jetzt hier.