Mängel bei Marinehubschrauber : Der Seelöwe bleibt am Boden

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Bundeswehr ein neues Großgerät der wehrtechnischen Industrie wegen erheblicher Mängel zurückgewiesen und öffentlich bekanntgegeben, dass die Streitkräfte nicht – oder nicht länger – bereit sind, sich Mängelexemplare aushändigen zu lassen. Nachdem vor wenigen Wochen die Luftwaffe bei zwei Exemplaren des Transportflugzeugs A400M die Annahme verweigert hatte, traf es nun den neuen Marinehubschrauber „Sea Lion“, der auf der Basis eines bereits eingeführten Modells neu konzipiert wurde. In beiden Fällen handelt es sich um Produkte, bei denen der Flugzeughersteller Airbus mehrheitlich beteiligt ist.

Die Firma Airbus Helicopters Donauwörth hatte den ersten „Sea Lion“ Ende Oktober an das Beschaffungsamt der Bundeswehr übergeben. Insgesamt sind 18 Hubschrauber dieses Typs bestellt. Sie sollen nach jetziger Planung bis 2022 bei der Marine in Betrieb genommen werden. Sowohl die Transportflugzeuge als nun auch der Hubschrauber wären aus Sicht der Bundeswehr erst durch Nacharbeiten und Korrekturen betriebssicher zu fliegen. In einer Mitteilung schreibt das Verteidigungsministerium am Mittwoch: „Wir stellen unseren Soldatinnen und Soldaten Waffensysteme zur Verfügung, auf die sie sich verlassen können und die sie absolut sicher handhaben können.“

Diese Verlässlichkeit ist aus Sicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und den Fachleuten der Bundeswehr derzeit nicht gegeben. So heißt es in der Mitteilung weiter: „Im Falle des Sea Lion sehen wir diesen Maßstab durch den Hersteller noch nicht erfüllt. Wir sind zwar grundsätzlich von der Leistungsfähigkeit des Hubschraubers überzeugt. Aber aufgrund der unzureichenden und lückenhaften technischen Dokumentation kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ein Flugbetrieb durch die Frauen und Männer der Marine nicht verantwortet werden.“

Das Ministerium habe sich deswegen entschlossen, den Betrieb des „Sea Lion“ vorläufig nicht aufzunehmen. Airbus Helicopters erklärte zu diesem aktuellen Fall, die vom Ministerium genannten Punkte seien bekannt, und die Firma arbeite bereits mit allen beteiligten Partnern an deren zügiger Behebung. Im konkreten Fall des Hubschraubers handelt es sich nicht um technische Defekte, sondern offenbar um mangelhafte Unterlagen für notwendige Wartungsarbeiten. Die Rede ist laut Ministerium von „der unzureichenden und lückenhaften technischen Dokumentation“. Angeblich waren die vorliegenden Unterlagen teilweise unvollständig, teilweise widersprüchlich.

Eine akribische und lückenlose Dokumentation sei aber die Grundlage für strukturiertes und damit sicheres Handeln, ob im Übungsbetrieb oder im Einsatz. Nach Darlegung der Marine hat die Entscheidung, den Hubschrauber vorerst nicht abzunehmen, derzeit keine grundsätzlichen Auswirkungen auf die Auslieferung des Hubschraubers, die Marine könne überdies „die an sie gestellten Aufträge vollumfänglich erfüllen“.

Erst vor zwei Wochen hatte sich die Luftwaffe geweigert, zwei A400M-Transportflugzeuge abzunehmen. Es gebe, hieß es, wiederkehrende technische Probleme mit den Flugzeugen. Daher seien zuletzt zusätzliche Inspektionen in Auftrag gegeben worden. Weil für diese Inspektionen jeweils ein Tag in Anspruch genommen werde, verringere sich die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge. Und das sei nicht die einzige Herausforderung. Es gebe, so ist zu hören, noch weitere Probleme mit den A400M, unter anderem bei den Triebwerksbefestigungen. Der A400M wurde um die Jahrtausendwende bestellt und wird mit einem Jahrzehnt Verspätung erst seit einiger Zeit ausgeliefert. Auch die Kosten für die bestellten 53 Flugzeuge waren aus dem Ruder gelaufen. Der A400M stellt inzwischen gleichwohl einen Großteil der Transportkapazitäten der Luftwaffe.