Die militärische Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff hat die Spionageaktivitäten Russlands gegen die deutschen Streitkräfte zunehmen lassen. Das ist dem Bericht des Militärischen Abschirmdiensts (MAD) für die Jahre 2021 und 2022 zu entnehmen. Vor allem durch die Munitions-, Waffen- und Materialtransporte der Bundeswehr in die Ukraine, aber auch durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland „erhält das Aufklärungsinteresse russischer Nachrichtendienste auf deutschem Boden eine völlig neue Dimension“, heißt es in dem Bericht.

Deshalb habe sich auch das Engagement des Dienstes zum Schutz deutscher Streitkräfte an der Ostflanke der NATO „erheblich ausgeweitet“, schreibt MAD-Präsidentin Martina Rosenberg in dem Bericht.

Diesem ist zu entnehmen, dass die bis dahin „gut funktionierenden und eingespielten“ russischen Spionageaktivitäten in Deutschland zwar geschwächt worden seien, nachdem die Bundesregierung 40 russische Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt hatte. Eine „nachhaltige Beeinträchtigung“ würden die russischen Nachrichtendienste jedoch „nahezu sicher“ durch andere Methoden der Informationsbeschaffung auszugleichen versuchen.

Zahl der Angriffe wächst

Neben Russland hat auch China wieder intensiv spioniert. Beide Länder seien im vorigen Jahr „wieder als aktivste Akteure der Spionage gegen die Bundeswehr festgestellt“ worden, heißt es im MAD-Bericht. Die chinesischen Dienste nutzen gemeinsame Aktivitäten mit der Bundeswehr, etwa Ausbildungshilfen, die zum Teil mehrere Monate dauerten, „intensiv zur Informationsbeschaffung“.

Stand in den letzten Jahren für den MAD der Kampf gegen extremistische Bestrebungen in der Bundeswehr im Vordergrund, so ist die Zahl der Fälle im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr erstmals rückläufig gewesen und sank von 688 auf 390. Die Zahl der Angriffe auf die Bundeswehr – von verfassungsfeindlichen Briefen bis hin zu schwerer Brandstiftung – wächst seit dem Jahr 2020 hingegen kontinuierlich. Wurden 2021 noch 381 „abschirmrelevante Aktionen“ festgestellt, so waren es dem MAD-Report zufolge im vorigen Jahr 486.