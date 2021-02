Macron und Söder im Gespräch : Zwei Ungeduldige schmieden Pläne

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder haben sich am Freitag in einem Videogespräch auf eine verstärkte Zusammenarbeit Frankreichs mit dem Freistaat insbesondere im Bereich der Hochtechnologie und Forschung verständigt. Es habe sich, so Söder, um einen 45 Minuten dauernden Austausch in englischer Sprache gehandelt, der „sehr spannend“ und auch „sehr harmonisch“ gewesen sei: „mit großen Übereinstimmungen“.

So sei man sich einig gewesen, „dass wir eine neue Geschwindigkeit in der Technologiepolitik in der Zukunft brauchen“, um insbesondere die Position Europas gegenüber den Vereinigten Staaten und China verbessern zu können. Es gelte, in der „digitalen und technischen Souveränität ein neues Level“ zu erreichen. „Wir wollen nicht die Systeme anderer übernehmen“, sagte Söder nach dem Gespräch, „sondern eigene Kapazitäten entwickeln.“ Deswegen habe man zehn Punkte identifiziert für eine verstärkte Zusammenarbeit von Bayern und Frankreich.

Gemeinsamer Wettbewerb für Start-up-Unternehmen geplant

So solle das Thema Künstliche Intelligenz durch eine gemeinsame „Akademie der Zukunft“ gestärkt werden. Es solle zudem ein gemeinsamer Wettbewerb für Start-up-Unternehmen ausgelobt und mit einer Million Euro dotiert werden. An den Standorten Toulouse und Ingolstadt solle das Thema „autonome Fluggeräte“ gemeinsam unterstützt werden. Es gehe dabei vor allem um „Urban Air Mobility“, der Partner sei hier Airbus. Auch beim Thema Raumfahrt wollen Bayern und Frankreich verstärkt kooperieren.

Man sei auch überein gekommen, dass es in Europa insgesamt „zu schnelleren Entscheidungen“ kommen müsse. „Es dauert halt alles in Europa ein bisschen lange“, sagte Söder. Die „Ungeduld“ des französischen Präsidenten sei spürbar gewesen, sie habe sich mit seiner Einschätzung von Geschwindigkeit und Politik „ziemlich gedeckt“.

Ein wichtiges Thema des Gesprächs sollen die Planungen zum Kampfflugzeugsystem FCAS (Future Combat Air System) gewesen sein, die für den Rüstungsstandort Bayern entscheidend sind. Macron wirbt um Unterstützung dafür, dass der Bundestag im März der weiteren Finanzierung des europäischen Schlüsselprojekts zustimmt. Die langwierigen Entscheidungsstrukturen im Haushaltsausschuss des Bundestags sind dem Franzosen fremd und zunehmend ein Ärgernis. In Ministerpräsident Söder hoffte er einen Verbündeten für ein beherztes Vorgehen zu finden, offenbar zurecht.

Söder sagte am Freitag: „Wir haben von Bayern aus natürlich auch immer ein großes Interesse, dass wir am Ende stabile Projekte voranbringen können.“ Er halte das FCAS-Projekt für wichtig. „Wenn wir auf Dauer in Europa unsere Werte in der Welt vertreten wollen, dann müssen wir das mit Worten tun, aber wir brauchen auch technologisch Souveränität, letztlich auch im militärischen Defensivbereich ... um nicht am Ende amerikanische oder andere Produkte kaufen zu müssen.“

Setzt Macron auf einen Kanzler Söder?

Dass ein Präsident sich Zeit für ihn, den Ministerpräsidenten, genommen habe, liege an der Hochtechnologie, bei der Bayern „ein ganz besonders starker Partner“ sei, so Söder. Damit könnte er angespielt haben auf Hinweise, wonach Macron auf ihn als künftigen Kanzler setze. Diese Hinweise wollte Söder offenbar nicht weiter verdichten. Er wies allerdings auch darauf hin, dass er mit Macron die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie teile: „Vorsicht“. Und: „Die Therapie zu Ende bringen, ohne einen neuen Rückfall zu riskieren.“

Aus dem Élysée-Palast verlautete, dass sich Söder und Macron über die Gesundheitskrise und die europäische Antwort darauf ausgetauscht hätten. Macron sieht sich zu Solidarität mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der EU-Impfstrategie verpflichtet und hat sich an der „Rettungsaktion“ zugunsten der kritisierten EU-Kommissionspräsidentin beteiligt.

Am Mittwochabend trat er, wie zur selben Zeit auch Merkel bei RTL, im französischen Fernsehen auf, um Ursula von der Leyens Vorgehen zu verteidigen. Hinter den Kulissen soll Macron aber die von Söder angesprochenen Kritikpunkte teilen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass er bei einem Treffen mit Firmenchefs der Pharma- und Veterinärindustrie versuchte, dazu beizutragen, dass die Produktionskapazitäten für Impfstoffe in Frankreich schnell hochgefahren werden. Der Élysée-Palast bestätigte, dass zudem die französisch-bayerische Kooperation bei künstlicher Intelligenz, Raumfahrt- und Verteidigung angesprochen worden sei.