Machtwechsel in Thüringen : Ein Schlamassel für CDU und FDP

Ist das der Dammbruch? Es musste der CDU in Thüringen klar sein, dass es so kommen würde, wenn ihre Fraktion im Thüringer Landtag im dritten Wahlgang den FDP-Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten unterstützt. Das konnte sich die AfD nicht entgehen lassen: Indem sie ihren eigenen Kandidaten fallen ließ und ebenfalls den FDP-Kandidaten unterstützte, war die „Brandmauer“ durchbrochen, die der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck noch um Bodo Ramelow, den rot-rot-grünen Kandidaten, ziehen wollte. Das taktische Manöver der AfD war mindestens so durchschaubar wie das der CDU. Das wird der CDU den Vorwurf eintragen, „Komplize“ in einem politischen Husarenstück der FDP zu sein.

CDU und FDP sitzen damit in dem Boot, in das sie eigentlich nicht einsteigen wollten. Denn welche Regierung auch immer aus dieser Wahl hervorgeht (wahrlich eine Minderheitsregierung!), sie wird mit dem Vorwurf leben müssen, eine Regierung von Gnaden der AfD zu sein, einer Landespartei zumal, die der Verfassungsschutz wie kaum eine andere im Visier hat. Die muss nun beweisen, dass sie mehr kann als Höcke-Sprüche zu klopfen. Das wird die AfD vielleicht zum Wolf im Schafspelz machen, aber doch zu einem, der mitreden und mitentscheiden möchte.

Die ersten entsprechenden Forderungen gibt es schon. Sie sind personeller Natur, denn es fragt sich, ob Thomas Kemmerich regieren kann, ohne die AfD in irgendeiner Form zu entlohnen. Zwar hat Mike Mohring, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, schon versichert, dass es keine Koalition mit der AfD geben werde. Aber eine Regierung ohne eine Form der Zusammenarbeit mit der AfD dürfte aus Kemmerich einen Ministerpräsidenten mit kurzer Regierungszeit machen.

Kemmerich wird, wenn er klug ist, die Risiken seiner Kandidatur nicht nur in Erfurt, sondern auch in Berlin zur Sprache gebracht haben. Auf große Gegenwehr ist er dort nicht gestoßen. Mohring hingegen ließ sich mit ihm – wohl nicht erst am Mittwoch – auf ein Abenteuer ein, von dem die Parteiführung öffentlich mehrfach abgeraten hatte. Zuletzt appellierte Daniel Günther, der CDU-Ministerpräsident an der Spitze einer Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein, an die Thüringer CDU, an ihre staatstragende Rolle zu denken und deshalb Ramelow wenigstens indirekt zu unterstützen.

Kemmerich ist der Köder, Mohring der geheime Regierungschef

Da sprach ein CDU-Politiker, der offenbar die Kräfte unterschätzt, die in einem ostdeutschen Landesverband an den Flügeln der CDU zerren. Für Mohring war weder eine Partnerschaft mit der Linkspartei noch mit der AfD eine zufriedenstellende Vorstellung: Im einen Fall musste er fürchten, den linken Flügel zu vergrätzen, im anderen Fall den rechten. Jetzt hat er eine Verlegenheitslösung gewählt: Kemmerich war der Köder, er selbst wird, ob im Kabinett oder nicht, der geheime Regierungschef sein.

Auf die rot-rot-grüne Opposition wird das schwarz-gelbe Bündnis wohl nicht zählen können. Nur Minuten nach dem Wahlergebnis prasselten Abscheu und Empörung auf FDP und CDU ein, als werde Deutschland in das Weimar der zwanziger Jahre katapultiert. Dabei haben es die drei Parteien in der Hand, ob eine „bürgerliche“ Politik auf die Partei angewiesen ist, die von ihnen als unbürgerlich ausgegrenzt wird. Stoßen sie Kemmerich zurück, wird Thüringen zu dem Staat, in dem CDU und FDP ähnlich wie in Österreich eine neue Machtoption neben großer Koalition und Schwarz-Grün testen.

Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Stresstest für die Koalition in Berlin. Der CDU stehen muntere Tage bevor. Annegret Kramp-Karrenbauer, als Ministerpräsidentin selbst kein Kind von Traurigkeit in parlamentarischen Machtfragen, wird Mühe haben, die Thüringer Verhältnisse als zukunftsträchtig darzustellen. Allenfalls lässt sich auf das Verhalten der SPD vor zwanzig Jahren verweisen: Da ließen sich die Sozialdemokraten zum ersten Mal um der Regierungsmacht willen auf eine Partei ein, die aus einer Diktatur hervorgegangen war – kurzfristig geschickt, langfristig aber nicht zu ihrem Vorteil.

Der CDU muss jetzt nicht nur diesen weiteren Abstieg fürchten, sondern auch, dass die AfD, was ihren Umgang mit radikalem Gedankengut angeht, einen anderen Weg nimmt als die Linkspartei. Die Thüringer Zerreißprobe wird dadurch zur Zerreißprobe auch der Bundespartei.

Ist es das wert? Die Frage, ob sich die CDU auf Koalitionen mit der AfD einlassen soll, beschäftigt alle Landesverbände, die es mit einer starken AfD im Parlament zu tun haben, schon seit Jahren. Im Westen hat sich die Linie durchgesetzt, dass daraus nichts werden kann. Im Osten sieht es anders aus; da streiten rechter und linker Flügel um Prinzipien und Pragmatismus. Für die SPD ergab sich aus ihrem Abenteuer nach der Wende nichts weiter als eine ostdeutsche Perspektive, die sich nach Westdeutschland erst jetzt, in Bremen, ausdehnte. Für die Union aber ist der Thüringer Coup schon jetzt ein gesamtdeutsches Experiment.

Ein Damm ist damit gebrochen, ja, aber einer, von dem noch niemand in der Union weiß, ob man ihn zum Überleben braucht.