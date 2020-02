Machtkampf in der Union : Risiko Kandidaten-Schaulauf

Von der SPD lernen, heißt Verlieren lernen. Nach diesem schon seit Jahren bestehenden politischen Gesetz scheint nun auch die CDU weiter verfahren zu wollen. Nach dem angekündigten Rückzug vom Parteivorsitz und dem damit verbundenen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur soll nach dem Willen der gescheiterten CDU-Chefin nun alles schön langsam und in aller Ruhe weitergehen. Der zutiefst verunsicherten, von einem bisher nur von der SPD vertrauten Richtungs- und Machtkampf erschütterten letzten deutschen Volkspartei mutet Annegret Kramp-Karrenbauer ein fast zehn Monate währendes Schaulaufen um Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz zu.

Wohin dieses scheinbar endlos währende politische Casting am Ende führen kann, lässt sich beim selbstverzwergten Juniorpartner SPD besichtigen. Erst wurde die ungeschickt, glücklos bis peinlich agierende Andrea Nahles von den eigenen Leuten – vor allem Männern – zermürbt und zum Rücktritt getrieben. Dann leisteten sich die Sozialdemokraten einen monatelangen Wettbewerb mit gut einem Dutzend weitgehend unbekannten Kandidatenpaaren und unzähligen Regionalkonferenzen; sie demontierten dabei nebenbei ihren Vizekanzler und Finanzminister, um am Ende mit dem Führungsduo Esken/Borjans bei dreizehn Prozent und an guten Tagen bei 15 Prozent in den Umfragen zu landen.

Rütteln am Tor des Kanzleramts

Ob die noch an der Spitze der CDU stehende Vorsitzende auf den Rat von Markus Söder hören wird? Der bayerische Ministerpräsident und mit allen Machtspielchen vertraute CSU-Chef warnt die Schwesterpartei nicht zu Unrecht vor einer monatelangen quälenden Personaldebatte. Die Selbstbeschäftigung der CDU beim „Schönheitswettbewerb“ für den besten Kandidaten würde nicht nur die Partei lähmen, sondern auch die Arbeit von Koalition und Bundesregierung.

Das Szenario bis zum regulären CDU-Parteitag im Dezember sähe dann so aus: Eine CDU-Chefin auf Abruf, eine immer noch in der Partei im Hintergrund mitmischende Kanzlerin auf ihren letzten Regierungsmetern, dazu drei oder vier machtbewusste Unionsmänner, die kräftig am Tor des Kanzleramtes rütteln.

Seit mehr als einem Jahr ist allen in der Union bekannt, dass Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet und trotz aller Dementis auch Markus Söder sich für kanzlertauglich halten. Die Parteimitglieder und die Öffentlichkeit wissen schon recht gut, für welche Positionen die vier stehen, welches ihre Stärken und Schwächen sind. Warum sollte ein CDU-Parteitag nicht vor der Sommerpause einen Nachfolger für „AKK“ bestimmen und in Absprache mit der CSU auch einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union?

Die Frage wird auch Angela Merkel beantworten müssen, die bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2021 weiterregieren will und aus ihrer Sicht auch muss. Denn in einer Lage, in der sich Europa angesichts drohender neuer Flüchtlingsströme und schwieriger Brexit-Verhandlungen (um nur zwei der Herausforderungen zu nennen) befindet, ist ein kraftvolles und handlungsfähiges Deutschland gefordert. Ein vorzeitiger Wahlkampf mit anschließender langwieriger Regierungsbildung ausgerechnet während der am 1. Juli 2020 beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft wäre mehr als kontraproduktiv.

Es ist ein Dilemma für die Union, um das Kramp-Karrenbauer weiß, wenn sie darauf beharrt, den Findungsprozess für die neue CDU-Spitze bis in den Winter hinein zu begleiten.