Machtkampf in der Union : Welche Rolle spielt Ralph Brinkhaus?

Neun Sätze. Neun Sätze in der Bundestagssitzung vom 26. November. Nicht viel, und dennoch konnte Ralph Brinkhaus mit ihnen Boden gutmachen im Machtkampf in der Union um die Nachfolge von Angela Merkel. CDU und CSU stellen nicht nur die größte Fraktion im Bundestag und sind der Konkurrenz seit einem Dreivierteljahr in den Umfragen weit enteilt. Aus ihren Reihen wird – eben deswegen – mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Nachfolger Merkels im Kanzleramt kommen.

Auch wenn die Zahl der Namen auf dem Kandidatenkarussell der Union nicht klein ist – Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen, Markus Söder und immer häufiger Jens Spahn –, so ist der von Brinkhaus dabei fast noch gar nicht aufgetaucht. Immerhin ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag kürzlich vom Thüringer CDU-Chef Christian Hirte als Parteivorsitzender ins Spiel gebracht worden. Ein zustimmendes Echo war nicht zu vernehmen. Auch kein lautes Dementi von Brinkhaus selbst. Klar. Selbst wenn in der CDU von Brinkhaus-Freunden ebenso wie von Kritikern die Auffassung zu hören ist, der Fraktionsvorsitzende bereite sich nicht auf eine Bewerbung um den Parteivorsitz vor, so kommt jemand mit dem Gewicht des Vorsitzenden der Unionsfraktion immer für Höheres und Höchstes in Frage. Helmut Kohl führte die Fraktion ebenso wie Merkel, bevor sie die Kanzlerschaft übernahmen. Wer Ambitionen auf Führungsämter hat, wäre also schlecht beraten, sich ohne Not kleinzumachen.

Gegen den Willen der Kanzlerin

Ambition auf ein Führungsamt ist Brinkhaus nicht fremd. Angst davor, die großen Tiere ins Visier zu nehmen, hat er so wenig wie Merkel einst im Falle Helmut Kohls oder Söder im Falle Seehofers. Brinkhaus hat in dieser Liga schon einen spektakulären Sieg errungen. Hatte Friedrich Merz mit der Bewerbung um den CDU-Vorsitz so lange gewartet, bis Merkel im Oktober 2018 von sich aus ihren Rückzug einleitete, so hatte Brinkhaus schon kurz davor, im September, zugeschlagen. Gegen den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin und des damaligen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer trat er bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz gegen Merkels Favoriten und engen Vertrauten Volker Kauder an und gewann. Nicht erdrutschartig, aber eindeutig mit 125 zu 112 Stimmen. Das war der Paukenschlag zur Einleitung von Merkels langem Abschied von der Politik.

Für einen kurzen Moment entstand der Eindruck, da sei nun der Mann gewählt worden, der aufräumt mit der Ära Merkel und den Gegenkurs einschlägt. Das erwies sich schnell als falsch. Der auf seine ostwestfälische Herkunft stolze Ökonom und Steuerberater Brinkhaus, Jahrgang 1968, ist ein überzeugter Christ.

Er hatte nicht vor, in der 2018 die politische Debatte in der Union immer noch beherrschenden Asylpolitik auf Gegenkurs zu Merkel zu gehen. Überhaupt versicherte er nach seiner Wahl immer wieder glaubhaft, dass er keinerlei Interesse habe, die Kanzlerin oder die Koalition in Frage zu stellen. Der im Umgang freundliche Brinkhaus, über den allerdings aus unterschiedlichen Ecken auch berichtet wird, dass er aufbrausend sein könne, hat rasch ein ordentliches Arbeitsverhältnis mit Merkel und ihrem Kanzleramtschef Helge Braun entwickelt.

Mit Hilfe des Wirtschaftsflügels an die Macht

Für viele derjenigen Abgeordneten, die Brinkhaus ihre Stimme gegeben hatten, dürfte entscheidend gewesen sein, dass sie endlich den Automatismus beenden wollten, mit dem Kauder immer wieder mit Merkels Segen an die Fraktionsspitze gewählt wurde. Aber da war noch mehr. Der Finanzpolitiker Brinkhaus ist auch mit der Hilfe des Wirtschaftsflügels in der Fraktion in sein Amt gekommen. Denn bei Geld und Finanzdisziplin versteht er keinen Spaß. Brinkhaus hat sich vor allem in der CSU wenig Freunde gemacht, als er sich kritisch zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten Grundrente stellte.