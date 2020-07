Was will Jens Spahn?

Machtkampf in der CDU : Was will Jens Spahn?

Schwarze Limousinen mit Blaulicht deuten in Berlin Mitte meistens darauf hin, dass die Bundeskanzlerin in der Nähe ist, vielleicht der Innenminister. Am Montagvormittag um 10 Uhr standen zwei solcher Karossen vor dem Haus der Bundespressekonferenz, gleich hinter dem Fahrradständer, dort wo die Chauffeure ihre Gäste aussteigen lassen. Doch weder Angela Merkel noch Horst Seehofer waren im Haus. Zu Besuch war Jens Spahn.

Der Bundesgesundheitsminister war einer breiteren Öffentlichkeit schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie nicht unbekannt. Die politisch Interessierteren mochten mitbekommen haben, dass er es nach hartnäckigem Drängeln vor mehr als zwei Jahren geschafft hatte, in Merkels Regierungsmannschaft aufgenommen zu werden. Spätestens mit seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz im Herbst 2018, also für die kleine Merkel-Nachfolge, waren Name und Gesicht Spahns häufig in den Medien.