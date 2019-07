Nach Debatte um Höcke : Meuthen erleidet Niederlage bei AfD-Basis

Erdogan weiht Museum ein : Türkei begeht dritten Jahrestag von Putschversuch

Die Türkei begeht den dritten Jahrestag des Putschversuchs gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. In Istanbul eröffnet Erdogan ein Museum zur Erinnerung an den gescheiterten Militärputsch. Am Abend ist zudem eine Rede am Atatürk-Flughafen der Bosporusmetropole geplant, wo er in der Putschnacht gelandet war.