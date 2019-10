Maas-Auftritt in der Türkei : Ein Tiefpunkt in der Geschichte der Groko

Außenminister Heiko Maas während der Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen am Samstag in Ankara Bild: AP

Sein türkischer Gastgeber Cavusoglu hatte den deutschen Außenminister aufgefordert, nicht mit erhobenem Zeigefinger nach Ankara zu kommen. Erdogans Außenminister konnte zufrieden sein, seine Reisewarnung kam an. Der „liebe Heiko Maas“ nutzte vielmehr den Besuch in der türkischen Hauptstadt, um den Streit mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer über deren Vorschlag, eine internationale Schutzzone im Norden Syriens einzurichten, aller Welt vorzuführen – auf eine Art, die zu Recht als peinlich empfunden wurde.

Keine Chance habe der Vorschlag der CDU-Vorsitzenden, darin waren sich Cavusoglu und Maas einig, man habe nur kurz darüber gesprochen. Offenkundig haben die Minister dann vor allem über die vollendeten Tatsachen gesprochen, welche die Türkei mit ihrem völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien und Russland geschaffen haben. Vermutlich folgenlos.

Es ist ein Tiefpunkt in der Geschichte dieser großen Koalition. Man kann verstehen, dass Maas verärgert darüber war und ist, dass die Verteidigungsministerin ihn per SMS von ihren Plänen in Kenntnis setzte. Gute Abstimmung und Kommunikation in der Koalition sowie professionelle Vorbereitung sehen anders aus. Aber Maas’ beleidigte Reaktion, unter Aufbietung angeblich oder tatsächlich irritierter Bündnispartner, stellt ihm auch keine tolle Note in puncto Souveränität aus.

Dass die beiden federführenden Ressortchefs in einem Konflikt, an dem Deutschland nicht direkt beteiligt ist, von dem es aber schon massiv betroffen war und vielleicht wieder werden wird, auf offener Bühne derart streiten, nährt zwangsläufig Zweifel an der Ernsthaftigkeit der deutschen Politik.

Es kann ja gut sein, dass die Ereignisse über den Plan der Verteidigungsministerin hinweggegangen sind, zumal er nicht ausgereift war. Aber das rechtfertigt nicht den schnellen Reflex, mit dem er beiseite gewischt wurde.

Da will ein Teil der Regierung die Initiative ergreifen, und der andere verkündet an der Seite des Invasoren sein Nein. Das hat man so noch nicht erlebt. Er habe in Ankara keine Zeit gehabt, sich mit Dingen von theoretischem Charakter zu beschäftigen, sagte Maas. Gut. Doch hat seine Reiserei um die Welt bislang großen Ertrag abgeworfen?