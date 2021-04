Maas-Besuch in Kabul : Deutschland hofft weiter auf Einfluss in Afghanistan

Außenminister Maas signalisiert in Kabul, dass Berlin nach dem Bundeswehr-Abzug im Land aktiv bleiben will. Für das Engagement deutet er aber Bedingungen an.

Nach dem absehbaren Ende der Militärpräsenz der Nato-Staaten und befreundeter Länder in Afghanistan hofft Deutschland, auf eine friedliche Entwicklung durch politische und finanzielle Hilfen weiter Einfluss nehmen zu können. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Donnerstag in Kabul, die Bundesregierung wolle den Aufbau der afghanischen Streitkräfte weiter unterstützen. Zugleich deutete er mit „soweit möglich“ eine Einschränkung in seinem Statement an. Überzeugter klang Maas’ Prophezeiung, nur mit einer „politischen Lösung“ werde Afghanistan dauerhaft Frieden finden.

Johannes Leithäuser (Lt.), Politik

Diese Erkenntnis besteht schon geraume Zeit. Allein die Anreise des deutschen Außenministers lieferte einen neuen Beleg dafür. Die Zeiten, in denen westliche Regierungsmitglieder mit den üblichen Regierungsflugzeugen oder gar auf Linienflügen Kabul oder das nördliche Regionalzentrum Mazar-i-Sharif ansteuern konnten, sind schon seit Jahren vorbei. Maas reiste jetzt zunächst ins pakistanische Islamabad, wo er seinen Amtskollegen, Shah Mahmood Qureshi, zu einer Unterredung traf. Dort stieg er anschließend in einen Militärtransporter vom Typ A400M um. Er verfügt über Schutzeinrichtungen gegen Raketenbeschuss. In Kabul flog Maas dann mit einem amerikanischen Hubschrauber vom Flughafen aus in die besonders geschützte Zone, in der Regierungsgebäude und viele westliche Botschaften liegen. Eine Fahrt durch Kabul in gepanzerten Autos gilt mittlerweile als zu gefährlich.

Dennoch will die Bundesregierung die Unterredungen des Ministers mit dem afghanischen Außenminister Abdullah Abdullah und mit Präsident Ashraf Ghani als Zeichen dafür verstanden wissen, dass die politische Unterstützung aus Berlin auch nach dem militärischen Abzug unvermindert stark bleiben wird. Auch der Wiederaufbau der deutschen Botschaft in Kabul, die 2017 bei einem Anschlag schwer beschädigt wurde, soll als ein Symbol dafür gelten. Die deutschen Diplomaten sollen nach dem Abzug der Soldaten in Kabul bleiben und aus den Containern, in denen sie noch auf dem Botschaftsgelände wohnen und arbeiten, wieder in den erneuerten Bau umziehen.

Trotz solcher Demonstrationen von Zuversicht reichen die Einschätzungen über die Zukunft Afghanistans von Bürgerkriegsszenarien, wie sie gerade in einem Bericht des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums zusammengefasst wurden, bis hin zu Hoffnungsbildern, falls bei Verhandlungen zwischen der Afghanischen Republik und den islamistischen Taliban ein Ausgleich gefunden werden kann.

Deutsche Diplomaten sind an diesen Gesprächen im qatarischen Doha als Vermittler beteiligt; der gegenwärtige Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung, Markus Potzel, soll im Sommer neuer Botschafter in Kabul werden.

Hoffnungen ruhen auf den Beteuerungen gemäßigter Taliban-Führer, sie wollten – anders als in der Zeit vor 2001 – die internationale Unterstützung für Afghanistan nicht verlieren.