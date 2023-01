Räumung von Lützerath : Neubauer führt ihre Bewegung in eine Sackgasse

Kurz hinter Lützerath wird die ehemalige Landstraße abrupt zur Sackgasse. Dahinter tut sich eine riesige Grube auf. Schon viel zu lange frisst sich der Tagebau Garzweiler durch die Landschaft, verschlingt Orte, raubt Menschen die Heimat. Auch der Weiler Lützerath wird noch geopfert. Seit am Mittwoch mit einem Großaufgebot der Polizei die Räumung begann, sind die Abrissarbeiten schneller vorangeschritten als von vielen angenommen.

Lützerath soll der letzte Ort sein, der verschwindet. 2030 und damit acht Jahre früher als bisher vereinbart, ist Schluss mit der Kohleverstromung im Rheinischen Revier. Fünf vom Abriss bedrohte Dörfer bleiben nun doch erhalten, 280 Millionen Tonnen Braunkohle werden nicht mehr gefördert. Robert Habeck und Mona Neubaur, die in Düsseldorf und in Berlin für die Ressorts Wirtschaft und Klimaschutz zuständigen Grünen, haben all das mit dem Energiekonzern RWE ausgehandelt.

Man sollte meinen, die beiden würden von ihrer Partei dafür geschlossen gefeiert. Doch allen voran die Grüne Jugend behandelt sie derzeit wie früher nur ihre schlimmsten „fossilen“ Feindbilder.

An der Spitze der Klimarebellen steht Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Die kampagnenbegabte Studentin war maßgeblich daran beteiligt, Lützi wider jede politische und wissenschaftliche Vernunft zum Symbol für die Klimabewegung zu stilisieren. Regelmäßig pilgerte Neubauer nach Lützerath. Am Donnerstag ließ sie sich medienwirksam von der Polizei wegtragen. Was man eben so tut für seine Street Credibility.

Es ist der grünentypische, quasireligiöse Kampf

Allein, dass sich die beiden grünen Wirtschaftsminister mit dem „Klimakillerkonzern“ RWE überhaupt eingelassen haben, ist für die Klimarebellen schon ein „Sündenfall“. Die Wortwahl macht deutlich, dass es sich wieder einmal um einen grünentypischen quasireligiösen Kampf handelt. Nur dass er diesmal parteiintern ausgefochten wird, weil die Grünen – welche Pointe – selbst Opfer ihres seit je gepflegten Ökopopulismus geworden sind. Wo­möglich wird Lützerath weniger als Symbol der Klimabewegung in Erinnerung bleiben, sondern als Chiffre eines grünen Zerwürfnisses.

Noch ist schwer abzusehen, was in diesem Konflikt zwischen Klima-Fundis und Energiewende-Realos an Verletzungen und Verheerungen bleibt, ob es gar eine ökolinke Abspaltung gibt. Dass eine solche Partei viele Stimmen bekäme, scheint einstweilen zweifelhaft. Eine neue Qualität wäre vielleicht erreicht, würde die charismatische Luisa Neubauer die Grünen verlassen.

Mehr zum Thema 1/

Wie heftig in der Partei gerungen wird, war in aller Ausführlichkeit auf ihrem Bonner Bundesparteitag im Oktober zu besichtigen. Um ein Haar wäre es der Parteijugend gelungen, den RWE-Deal zu kippen. Kaum ein Dutzend Stimmen fehlte, so sehr hatte sich der Mythos Lützerath schon damals verselbständigt. Mit ihm lässt sich ja auch so herrlich vereinfachen und verkürzen. Neubauer nutzte die Lützi-Projektion in Bonn für eine flammende Abrechnung mit dem „ökologischen Hyperrealismus“ der Regierungsgrünen, die in Zeiten von Ukrainekrieg und Energiekrise in Windeseile Flüssiggasterminals bauen oder stillgelegte Kohlekraftwerke wieder anfahren lassen. „In Lützerath manifestiert sich das große Ganze“, predigte Neubauer. Der Ort stehe für den Bruch des Pariser Klimaabkommens.

Causa Lützerath ist juristisch durchgefochten

Es ist der zentrale Glaubensgrundsatz der Klimaaktivisten: Genau vor Lützerath verläuft die „rote Linie“, an der sich entscheidet, ob Deutschland das 1,5-Grad-Versprechen einhalten könne. Das ist Aberglaube. Denn aus dem Abkommen ergibt sich theoretisch ein CO 2 -Budget für die ganze Welt. Nationale Budgets existieren nicht. Zudem ist die deutsche Klimaschutzpolitik in die der Europäischen Union eingebunden. Deren wichtigstes Instrument ist der Handel mit begrenzten Emissionsmengen. Emittiert ein Unternehmen weniger, können andere mehr ausstoßen. Unter diesen Gegebenheiten ist es für das Weltklima irrelevant, ob die Kohle unter Lützerath noch verfeuert wird oder nicht.

Luisa Neubauer hat den so wichtigen bürgerlichen Teil der Klimajugendbewegung mit dem Lützi-My­thos in eine Sackgasse geführt. Sie und ihre Mitstreiter denunzieren einen beachtlichen Kompromiss, der mit dem novellierten Kohleausstiegsgesetz im Dezember von einer breiten Mehrheit des Bundestags besiegelt wurde, als „teuflisch“. Die Causa Lützerath ist zudem juristisch komplett durchgefochten. Auch das lässt die Generation Klimanotstand selbstverständlich nicht gelten.

Deshalb ist es nicht übertrieben festzustellen: Mit der Lützerath-Räumung wird auch der Rechtsstaat verteidigt. Nur gut, dass nicht grüne Gesinnungsethiker wie Luisa Neubauer in Land und Bund Verantwortung haben, sondern Ver­antwortungsethiker wie Robert Habeck und Mona Neubaur.