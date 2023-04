An diesem Freitag will Fridays for Future gegen die Verkehrspolitik der FDP demonstrieren. Im Interview erklärt Luisa Neubauer, warum sie findet, dass Verkehrsminister Wissing zurücktreten sollte.

Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer spricht während der Kundgebung von Fridays for Future am 3. März in Berlin. Bild: dpa

Frau Neubauer, Deutschland hat in Summe die eigenen Klimaziele im vergangenen Jahr erreicht. Macht die Ampel eine bessere Klimapolitik, als weite Teile der Klimabewegung das zugeben?

Wir müssen doch den Anspruch an uns haben, genau hinzugucken, warum die Emissionen sich so entwickelt haben. Ja, kurzfristig wurden die vorgesehenen Emissionswerte erreicht, nachweislich wegen einer milden Wetterlage und Produktionseinbrüchen in der Industrie. Es ist, soweit ich weiß, derzeit kein Ziel der Regierung, auf das Wetter zu setzen oder darauf, dass die Industrie schrumpft. Zusätzlich erleben wir eine Art Klimablockade: In diversen Sektoren herrscht klimapolitische Arbeitsverweigerung, allen voran im Verkehr. Seit über einem Jahr weigert sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, ein Sofortprogramm vorzulegen, das den Ansprüchen entspricht. Das muss eine Gesellschaft schockieren.

Olaf Scholz ist im Wahlkampf als Klimakanzler angetreten. Warum nehmen Sie sich statt der ganzen Regierung einen einzelnen Minister vor, sammeln sogar Unterschriften für dessen Rücktritt?

Aktuell ist er der einzige Minister im Kabinett, der sich demonstrativ nicht an die eigenen Gesetze hält. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass es bei einer entsprechend schlechten Regierungsbilanz ein wirksames Sofortprogramm geben müsste. Wenn ein Minister sich nicht an die eigenen Gesetze hält, was ist das dann für ein Signal an die Gesellschaft? Wir haben kein einziges Jahr mehr an einen Minister zu verschwenden, der meint, über dem Gesetz zu stehen.

Aber hilft dann eine Personaldebatte, wenn die Zeit so drängt?

Normalerweise führen wir als Fridays for Future keine Personaldebatte, aber hier muss verhindert werden, dass ein Scheuer-Effekt eintritt – also dass man vor lauter politischem Versagen die Erwartungen an den Verkehrsminister auf null runterfährt. Aber natürlich ist die Frage auch: Warum zeigt Scholz hier kein Führungsbewusstsein und ermahnt ihn, ein Sofortprogramm vorzulegen? Wir erleben eine bedrohliche Umkehrung: Die letzten vier Jahre gab es in der ein oder anderen Form praktisch kontinuierliche Fortschritte in der Klimapolitik. Mit der Auflösung der Sektorziele und den schwachen Entscheidungen im Verkehr werden erstmals demonstrative Rückschritte gemacht. Man kann doch nicht die Ziele für einzelne Sektoren streichen und damit das Klimaschutzgesetz aufweichen, weil die Einhaltung der Ziele für die Regierung unangenehm ist. Man würde auch keinem Achtklässler in der Mathearbeit die letzte Aufgabe streichen, wenn er sich lieber nicht anstrengen möchte.

Wenn aber die Ziele insgesamt eingehalten werden, weil ein Sektor besonders schnell Emissionen reduziert, könnte er doch die langsamere Entwicklung in anderen Bereichen ausgleichen?

Vielleicht hätte man das vor 20 Jahren so machen können. Aber jetzt haben wir keine Zeit mehr, blind zu hoffen, dass es am Ende irgendwie alles hinhaut. Da sind sich auch Juristinnen und Juristen einig, die diese Tage dazu ja auch laut werden: Wir müssen für alle Sektoren Verlässlichkeit und Planbarkeit schaffen. Dazu zählt besonders der Verkehr. Auch da braucht es ja große infrastrukturelle Investitionen – wofür es Konzepte braucht. Dass Volker Wissing da jetzt im schlimmsten Fall um ein Sofortprogramm herumkommen soll, ist ein Skandal.

Von Teilen der Ampel heißt es, ein Sofortprogramm sei gar nicht mehr nötig, weil das Klimaschutzgesetz ohnehin bald reformiert werden soll – kombiniert mit einem Klimaschutzpaket.