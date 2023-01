Räumung für Tagebau : Lützerath wird zum Stresstest für die Grünen

Aktualisiert am

In wenigen Tagen soll Lützerath dem Braunkohletagebau weichen. 2000 Menschen demonstrieren dagegen, darunter Luisa Neubauer. Aktivisten errichten Barrikaden. Sie eint der Zorn auf die Grünen.

„Kohle stoppen“: Demonstranten am Sonntag in Lützerath Bild: Reuters

Lützerath steht auf einem künstlichen Hochplateau. Die einstige Dorfstraße endet im matschigem Feld, auf dem Grüppchen junger Leute unterwegs sind. Manche tragen weiße Corona-Schutzanzüge, um ihre Identität vor den Polizeiposten zu verschleiern. Das passt ins dystopische Bild: Kaum mehr als 100 Meter von dem kleinen verwaisten Weiler im Rheinischen Revier öffnet sich eines der größten Löcher, die je von Menschenhand geschaffen wurden: der Tagebau Garzweiler II. Direkt vor Lützerath hockt wie ein riesiges Urzeitinsekt ein Schaufelradbagger in der Grube, so groß wie ein Containerschiff. Tag und Nacht greift er sich Raum – durch Ton-, Sand- und Kiesschichten zu den Millionen Jahre alten Braunkohleflözen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Garzweiler, Ot­zenrath, Borschemich, Immerath: So heißen einige der Orte, die für den Tagebau in den vergangenen Jahren geopfert wurden. Bald soll Lützerath fallen – als letzter Ort. Das sieht die Vereinbarung vor, die Robert Habeck und Mona Neubaur, die beiden Grünen, die in Bund und Land für Wirtschaft- und Klimaschutz zuständig sind, im Oktober mit dem Tagebaubetreiber RWE geschlossen haben. Garzweiler II wird noch einmal deutlich verkleinert werden, 280 Millionen Tonnen der besonders klimaschädlichen Braunkohle bleiben im Boden. Die Kohleverstromung im Rhei­nischen Revier endet nicht 2038, sondern schon 2030. Fünf dem Untergang be­stimmte Orte werden doch nicht abge­rissen: Kuckum, Beverath, Unter- und Oberwestrich sowie Keyenberg. Für Habeck und Neubaur ist das ein „Riesenerfolg“, ein „Meilenstein für den Klimaschutz“.