Räumung für Tagebau : Lützerath wird zum Stresstest für die Grünen

„Kohle stoppen“: Demonstranten am Sonntag in Lützerath Bild: Reuters

Lützerath steht auf einem künstlichen Hochplateau. Die einstige Dorfstraße endet im matschigem Feld, auf dem Grüppchen junger Leute unterwegs sind. Manche tragen weiße Corona-Schutzanzüge, um ihre Identität vor den Polizeiposten zu verschleiern. Das passt ins dystopische Bild: Kaum mehr als 100 Meter von dem kleinen verwaisten Weiler im Rheinischen Revier öffnet sich eines der größten Löcher, die je von Menschenhand geschaffen wurden: der Tagebau Garzweiler II. Direkt vor Lützerath hockt wie ein riesiges Urzeitinsekt ein Schaufelradbagger in der Grube, so groß wie ein Containerschiff. Tag und Nacht greift er sich Raum – durch Ton-, Sand- und Kiesschichten zu den Millionen Jahre alten Braunkohleflözen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Garzweiler, Ot­zenrath, Borschemich, Immerath: So heißen einige der Orte, die für den Tagebau in den vergangenen Jahren geopfert wurden. Bald soll Lützerath fallen – als letzter Ort. Das sieht die Vereinbarung vor, die Robert Habeck und Mona Neubaur, die beiden Grünen, die in Bund und Land für Wirtschaft- und Klimaschutz zuständig sind, im Oktober mit dem Tagebaubetreiber RWE geschlossen haben. Garzweiler II wird noch einmal deutlich verkleinert werden, 280 Millionen Tonnen der besonders klimaschädlichen Braunkohle bleiben im Boden. Die Kohleverstromung im Rhei­nischen Revier endet nicht 2038, sondern schon 2030. Fünf dem Untergang be­stimmte Orte werden doch nicht abge­rissen: Kuckum, Beverath, Unter- und Oberwestrich sowie Keyenberg. Für Habeck und Neubaur ist das ein „Riesenerfolg“, ein „Meilenstein für den Klimaschutz“.

Für Dina Hamid von „Lützerath lebt!“ ist es ein „Riesenverrat“, allein schon weil sich die beiden Grünen mit dem „fossilen Kapitalismus“ eingelassen haben. Als Sprecherin von „Lützerath lebt!“ zählt die junge Frau zu den wenigen unvermummten Aktivisten. „Kaum sind die Grünen in der Regierung, vertreten sie die Interessen von RWE“, sagt Dina Hamid. Nein, zum Bruch zwischen Klimabewegung und den Grünen sei es deshalb nicht gekommen, die Aktivisten hätten von der Partei ohnehin nie etwas erwartet.

Hamid gehört zu den rund 100 Männern und Frauen aus ganz Deutschland, die schon seit Monaten in leerstehenden Hofanlagen, in Zelten und Baumhäusern ausharren, in Lützerath ihre anarchistische Utopie leben wollen. Dass das Ende von Lützerath nach allen Regeln des Rechtsstaats von Gerichten und Parlamentariern besiegelt wurde, ficht sie nicht an. Bis zum Schluss wollen sie kämpfen, weil sie Lützerath als Symbol fürs große Ganze sehen. Sie wollen eine Gesellschaft mit neuen Regeln jenseits von parlamentarischer Demokratie und Kapitalismus. Ein Aktivisten-Freund von Dina formuliert das so: „Es geht darum, dem zerstörerischen Mythos entgegenzutreten, man könne den Kapitalismus einfach grün machen, es geht um grundlegende systemische Veränderungen.“

Lützerath wird fallen. Die von Bereitschaftspolizisten geschützten Baumfällertrupps und die Armada aus Raupen und Baggern, die seit einer Woche die Felder rund um den Weiler planieren, sind ein untrügliches Zeichen. Ein Areal so groß wie ein Autobahnparkplatz ist schon entstanden. Dutzende Mannschaftswagen sind dort abgestellt. Wenn Mitte der Woche der Einsatz beginnt, will die Polizei Lützerath offensichtlich rasch abriegeln und räumen. Seit Jahresanfang versuchen Gruppen wie Fridays for Future, aber auch die linksextremistisch beeinflusste Gruppe „Ende Gelände“, zu mobilisieren. „Das ist sehr erfolgreich“, behauptet Dina Hamid. Jeden Tag kämen weitere Aktivisten hinzu, 700 seien es mittlerweile. „Wir hoffen, dass wir Lützerath sechs Wochen lang halten können.“