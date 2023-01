Lützerath : Auf den Barrikaden

Lützerath ist der letzte Ort, der für den Tagebau Garzweiler II abgebaggert wird. Statt sich in symbolpolitischen Konflikten zu verschleißen, muss Deutschland im Kampf um den Klimawandel endlich seine Technikskepsis hinter sich lassen.

Wollen den Ort nicht verlassen: Klimaschutzaktivisten sitzen auf sogenannte Tripos am Rand von Lützerath. Bild: Frank Röth

Lützerath noch, dann ist endlich Schluss! Der verwaiste, aber von Klimaaktivisten besetzte Weiler ist der letzte Ort, der dem Tagebau Garzweiler II weichen muss. Kuckum, Berverath, Unter- und Oberwestrich sowie Keyenberg werden nicht mehr abgebaggert, 280 Millionen Tonnen der besonders klimaschädlichen Braunkohle bleiben im Boden. Der Kohleausstieg im Rheinischen Revier wird auf 2030 vorgezogen. Das ist ein politischer Erfolg für Robert Habeck und Mona Neubaur, die beiden Grünen, die in der Ampelregierung in Berlin und der nordrhein-westfälischen Landesregierung jeweils für die Ressorts Wirtschaft und Klimaschutz zuständig sind.

Doch Dankbarkeit ist selbst in den eigenen Reihen keine politische Kategorie. Bei den Grünen gibt es viele, allen voran die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, die lieber an alten Feindbildern festhalten und die Übereinkunft als teuflischen Pakt denunzieren. Ihre Partei sei nicht nur falschen Zahlen des „notorisch unglaubwürdigen“ Tagebaubetreibers RWE aufgesessen, sondern unterstütze obendrein die „unterirdische Erzählung“, die Klimabewegung in Lützerath gefährde den gesellschaftlichen Frieden, behauptet Neubauer.