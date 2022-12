Klimaaktivisten : Der Tag X naht für Lützerath

Der kleine Weiler soll im Januar als letzter Ort dem Tagebau Garzweiler weichen. Die in Nordrhein-Westfalen mitregierenden Grünen führt das in einen Zwiespalt.

Früher fuhr Mona Neubaur regelmäßig an den Rand der Tagebaue im Rheinischen Revier. Als teilnehmende Beobachterin so­lidarisierte sie sich sowohl bei der Räumung des Hambacher Forsts Ende 2018 als auch bei einer Großdemonstration rund um Garzweiler II im Juni 2019 mit der Klimaschutzbewegung.

Auch in Lützerath, dem letzten Weiler, der im Rheinischen Revier noch abgebaggert werden soll und den Aktivisten zum neuen Symbol für ein umgehendes Ende der Braunkohleverstromung machen wollen, schaute Neubaur vorbei – damals, als sie noch Landesvorsitzende der nordrhein-westfälischen Grünen war.

Seit bald sechs Monaten ist Neubaur Wirtschafts- und Klimaschutzministerin, zudem stellvertretende Minister­präsidentin der ersten schwarz-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Einen weiteren Besuch plant sie „aktuell“ nicht. „Das wird eine herausfordernde Zeit werden“, prophezeite die grüne Superministerin stattdessen vor wenigen Tagen mit Blick auf die bald anstehende Räumung Lützeraths. „Das wird eine Zeit werden, in der ich mein Möglichstes dazu beitragen werde, zu deeskalieren, wo immer es möglich ist.“

Wie Neubaur deeskalieren will, blieb ne­bulös. Sie zählt heute zu den Feindbildern der Klimaaktivisten, weil sie auf der Seite derer steht, die für die Abbaggerung des verlassenen Weilers sind. Neubaur und ihre Partei nehmen etwas in Kauf, was sie früher stets harsch kritisierten: einen großen, robusten Polizeieinsatz. Das zählt zum Preis für einen Pakt, den Neubaur gemeinsam mit ihrem grünen Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Tagebaubetreiber RWE schloss: Das Ende der Kohleverstromung im Rheinischen Revier wird von spätestens 2038 auf 2030 vorgezogen. Die Orte Kuckum, Beverath, Unter- und Oberwestrich sowie Keyenberg bleiben erhalten. Lützerath jedoch wird abgebaggert.

100 Öko-Aktivisten aus ganz Deutschland

Wegen der Energiekrise soll zudem zu­nächst deutlich mehr Kohle verfeuert werden; zwei Kraftwerke gehen nicht wie eigentlich geplant in diesen Tagen vom Netz, sondern laufen bis März 2024 weiter. Habeck und Neubaur sehen im mittlerweile vom Bundestag beschlossenen früheren Ausstieg dennoch einen „Meilenstein für den Klimaschutz“, weil nun definitiv feststeht, dass viele Millionen Tonnen Braunkohle im Boden bleiben werden.

Auf der anderen Seite stehen all jene, denen das nicht genug ist. Sie wollen „Lützi“ zum „Hambi 2.0“ machen: An erster Stelle die eigene Parteijugend, der es Mitte Oktober auf dem Bundesparteitag der Grünen in Bonn um ein Haar gelungen wäre, eine Mehrheit gegen den Ha­beck-Neubaur-Pakt zu organisieren, zu­dem die für die Grünen bisher so wich­tigen Organisationen Fridays for Future sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und schließlich die schon mehr als 100 Öko-Aktivisten aus ganz Deutschland, die sich in und um Lützerath in leer stehenden Häusern und Baumhütten eingerichtet haben. Sie glauben, dass direkt vor dem kleinen Weiler die „rote Linie“ verläuft, die darüber entscheidet, ob Deutschland das Pariser Klimaabkommen bricht und das 1,5-Grad-Ziel verfehlt.