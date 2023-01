Grüne Henneberger : „Ich werde mich bis zum Ende für Lützerath einsetzen“

Frau Henneberger, die grün geführten Wirtschaftsministerien in Berlin und Düsseldorf haben mit RWE ein Vorziehen des Kohleausstiegs von 2038 auf 2030 ausgehandelt, fünf Dörfer bleiben erhalten, 280 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben in der Erde. Der Bundestag hat im Dezember ein entsprechendes Gesetz mit Ampel-Mehrheit beschlossen. Was ist daran schlecht?

Sehr oft werden Bilder schwarz-weiß gezeichnet, aber sehr oft ist es nicht so einfach, sondern recht kompliziert. Hier im Rheinland haben wir große Erfolge erringen können. Wir haben den Hambacher Wald gerettet, wir haben fünf Dörfer gerettet. 2019 galt das noch als unmöglich. Ich habe mich immer für Lützerath eingesetzt und das tue ich natürlich auch weiterhin. Wir hatten 2022 vor der Sommerpause das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz verhandelt und dazu den Entschließungsantrag. Das war für mich eine Sternstunde der Demokratie. Da saßen wir Parlamentarier von der SPD, der FDP und den Grünen zusammen. Die anderen Abgeordneten haben mir zugehört und danach den Satz in den Entschließungsantrag genommen „Der Deutsche Bundestag befürwortet den Erhalt des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler“. Wir wollten so vermeiden, dass wieder geräumt wird. Weil wir es auch wichtig finden, dass Krisen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Und dann?

Der zweite Schritt war dann die Verhandlung mit RWE, und da sitzen wir Berichterstatter und Berichterstatterinnen für Kohlepolitik im Bundestag eben nicht mehr mit am Tisch. Was ich RWE sehr hart ankreide: Der Kohlekonzern hat auch eine Verantwortung.Für Fragen wie: Welche Zukunft bauen wir hier im Rheinland, welche Konflikte führen wir noch auf welche Weise? RWE war nicht bereit, hier ein Umdenken stattfinden zu lassen. Wir wollen ein Innehalten, ein Pausieren, weil wir nicht genau wissen, ob wir diese Kohle unter Lützerath wirklich jemals verfeuern. Aber RWE wollte Lützerath jetzt zerstören, damit sie den Weg frei haben, dann doch die Kohle verbrennen zu können. Der Kohlekonzern weiß ja auch, dass er jetzt nur noch wenige Jahre hat, in denen er gewinnbringend die Kohle verbrennen kann. Ich werde mein Bestes tun im Parlament, dass wir die Klimaziele einhalten und die Tagebaue stilllegen.

Sind Sie auch wütend auf Ihre eigene Partei?

Dadurch, dass ich weiß, wie die Menschen sind und wie diskutiert wird und so weiter, konzentriert sich meine Wut auf denjenigen, der uns in diesen Schlamassel gebracht hat. Und das ist der Kohlekonzern RWE.

Sie sind seit 2021 Bundestagsabgeordnete der Grünen für einen Wahlkreis im Rheinischen Revier. Derzeit halten Sie sich oft in Lützerath auf. In welcher Funktion tun Sie das: Als Politikerin oder als Aktivistin?

Ich bin parlamentarische Beobachtung. Meine Rolle ist es, für die Menschen in meiner Region da zu sein. Meine Rolle ist hier so eine Mischung aus Seelsorge und parlamentarischer Beobachtung.

Bevor Sie 2021 in den Bundestag einzogen, waren sie Sprecherin des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“, das vor allem mit Tagebaustürmungen und Schaufelradbaggerbesetzungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Muss man sich diesen Aktivismus als Blase vorstellen, in der es bestimmt viel Idealismus gibt, aber kein Gespür für Kompromisse?

Wenn ich den Report des Intergovernmental Panel on Climtechange (IPCC) lese und die unterschiedlichen Szenarien, die auf uns zukommen, dann ist es halt schwierig, einen Kompromiss zu machen, der zu einer Erderwärmung über 1,5 Grad führt. Neueste Erkenntnisse lauten: Schon die aktuelle Erderwärmung führt zu Kipppunkten. Wenn das erst einmal passiert, die Permafrostböden auftauen, wenn das Grönländische Eis abschmilzt, ohne dass wir es aufhalten können, dann entwickeln sich Rückkoppelungseffekte und die Erwärmung schreitet voran – egal, was wir dann noch tun.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte zum Beginn der Lützerath-Räumung, der RWE-Deal sei eine gute Entscheidung für den Klimaschutz, weil das eine erhebliche Verkleinerung des Tagebaus mit sich bringt. Was ist daran falsch?