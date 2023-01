Aachener Polizeipräsident : Ein Grüner soll Lützerath räumen

Wenn in den vergangenen Wochen über die Räumung des Weilers Lützerath an der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler II debattiert wurde, ließen die grünen Minister der schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen gern Innenminister Herbert Reul von der CDU den Vortritt. Letztlich wird aber nicht Reul die Verantwortung für einen der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahre im bevölkerungsreichsten Bundesland tragen, sondern ein Mann mit grünem Parteibuch: Dirk Weins­pach, der Aachener Polizeipräsident.

Weinspach kam 1959 in Pforzheim zur Welt, zog mit seiner Familie aber schon als Kind nach Nordrhein-Westfalen. In Münster und Berlin studierte er Rechtswissenschaften. Einen Teil seiner Referendarausbildung absolvierte er in der deutschen Botschaft in Den Haag und im Amsterdamer Generalkonsulat.

Doch nicht die Diplomatie, sondern die in­nere Sicherheit wurde sein Lebensthema. Nach einer Zeit als Referent im Büro des brandenburgischen Innenministers wechselte Weinspach 1993 ins Düsseldorfer Innenministerium, wo er zuletzt das Rechtsextremismusreferat des Verfassungsschutzes leitete.

Schon bald nach seiner Ernennung zum Aachener Polizeipräsidenten im Jahr 2014 machte Weinspach im Konflikt um den Hambacher Forst einschlägige Erfahrungen mit der sich dort entwickelnden linksradikalen Sze­ne. Ihr immer enthemmteres Treiben brandmarkte er mit klaren Worten. Weinspach zählte zu den Ersten, die die Klimabewegung davor warnten, sich von Linksextremisten instrumentalisieren zu lassen.

Weinspach setzt auf Deeskalation und Kommunikation – in seiner Familie wie bei der Arbeit. „Meine Kinder sehen meine Rolle teilweise sehr kritisch. Das führt zu schwierigen Diskussionen, wo man auch nicht zueinander kommt“, berichtete Weinspach am Montagmorgen im WDR. Der Sender hatte ihn auf die Einsätze bei Klimaaktivisten angesprochen. Bisweilen sei es dann „schlicht besser“, ein Thema auszusparen, erklärte er weiter. Man kenne die gegenseitige Sichtweise, aber komme nicht zu den gleichen Einschätzungen.

In den vergangenen Jahren war er am Rand vieler Demonstrationen zu sehen, die es im Rheinischen Re­vier gegeben hat – in legerer Outdoorkleidung, stets für alle ansprechbar. Vor wenigen Tagen wandte er sich mit offenem Brief an die Klimaaktivisten, die den kleinen Weiler besetzt halten. Er teile das Anliegen der Klimabewegung, doch sei die Räumung unvermeidlich. Die Entscheidung dazu sei fachlich und rechtsstaatlich zustande gekommen. Ihre Umsetzung in Frage zu stellen „würde demokratische, rechtsstaat­liche Grundregeln infrage stellen und willkürlichen, sachfremden Entscheidungen Tür und Tor öffnen“.

Trotz aller Offenheit und Freundlichkeit: Weinspach wird den Lützerath-Einsatz konsequent durchziehen, was er auch mit einem vielsagenden Satz deutlich macht: „Hambach wird sich nicht wiederholen.“ Im Gegensatz zu der von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung schlecht vorbereiteten Räumung des Hambacher Forsts im Jahr 2018 scheinen Weinsbachs Polizisten die Lage rund um Lützerath tatsächlich schon einige Zeit vor dem eigentlichen Tag X weitgehend in den Griff bekommen zu haben.

Dennoch erwarte er einen „herausfordernden Einsatz mit vielen Risiken“, sagte Weinspach am Montag im Westdeutschen Rundfunk. Nach einem zunächst friedlich verlaufenen Dorfspaziergang und Konzert waren Polizisten am Sonntag in Lützerath mit Steinen beworfen worden. An dem Spaziergang hatten etwa 2000 Menschen teilgenommen. Es waren noch ungefähr 300 von ihnen auf der Veranstaltungsfläche, als die friedliche Stimmung in eine „feindselige Atmosphäre“ umgeschlagen sei, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Auch Kommunikationskräfte der Polizei seien angegriffen worden, als sie vermitteln wollten.