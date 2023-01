Räumung von Lützerath : Erleben die Grünen ihren Hartz-IV-Moment?

Ist die Räumung des Dorfes Lützerath der Hartz-IV-Moment der Grünen? Die Durchsetzung des Kompromisses mit dem Energiekonzern RWE ist ja sogar nur einer von mehreren Kompromissen, die die Öko-Partei innerhalb kurzer Zeit machen musste und die alle ihren Kern berühren.

Eine regierende Parteiführung, die sich mit ihrem pragmatischen Kurs gegen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Mitglieder und Unterstützer stellt – das sollte den Grünen bekannt vorkommen. Sie konnten es vor 20 Jahren aus nächster Nähe beobachten, als die mit ihnen koalierende SPD die Hartz-Reformen verkündete und in schwere, langanhaltende Turbulenzen geriet. Deswegen überrascht es nicht, dass aus dem SPD-Umfeld jetzt die Deutung gestreut wird: Jetzt haben die Grünen (endlich) auch ihr Trauma!

Das lässt sich mit letzter Gewissheit noch nicht sagen. Auch wenn unbestritten ist, dass die Grünen gerade einen Stresstest erleben. In der Ampel-Koalition mit SPD und FDP können sie längst nicht alles durchsetzen. Die Grünen mussten einem Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken zustimmen. Auch schon vereinbarte Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien wird es geben.

Über beides wurde auf dem Parteitag im Oktober gestritten. Aber die Auseinandersetzung über die Kohlegewinnung unter dem Dorf Lützerath wurde am heftigsten ausgetragen.

Das Dilemma der Grünen ist klar: Als sie noch in der Opposition waren, kämpften sie gegen die Abbaggerung von Lützerath und anderer Orte. Dann, seit sie in Nordrhein Westfalen und im Bund mitregieren, vereinbaren sie einen Kompromiss, der den Kohleausstieg im rheinischen Kohlerevier vorzieht und einige Dörfer rettet, aber Lützerath eben nicht.

Wendet sich die Klimabewegung von den Grünen ab?

Solche Beschlüsse sind immer politische Entscheidungen. Mal gibt es einen Verantwortlichen, mal mehrere. Die SPD hatte sich unter Kanzler Schröder die Hartz-Reformen ausgedacht. Deswegen wurde sie in der Folge – auch wenn die Grünen die Reformen mittrugen – für diese alleine verantwortlich gemacht. Die Grünen können im Fall von Lützerath freilich sagen: Es ist auch gerichtlich bestätigt, RWE hat das Recht, den Ort abzubaggern. Ende der neunziger Jahre wie heute sprach das Spitzenpersonal von Notwendigkeiten: mehrere Millionen Arbeitslose damals, Deutschlands Energiesicherheit angesichts des russischen Angriffskrieges heute.

Bei der SPD verfing diese Rechtfertigung im eigenen Lager nicht. Ihr wurde vorgeworfen, sie sei nun keine soziale Partei mehr. Die Gewerkschaften vollzogen den Bruch mit den Sozialdemokraten. Gegner der aktuellen Politik der Grünen kritisieren wiederum, dass die Partei den Anschluss an die Klimabewegung verliere. Das beschäftigt die Grünenspitze durchaus – zumal einige Aktivisten nun Mitglieder der Bundestagsfraktion sind. Das kann Unruhe bringen – oder Verständigung schaffen.

Lützerath wurde zum Mythos erklärt

Gleichzeitig erlaubt das gewaltsame Vorgehen einiger Klimaaktivisten den Spitzengrünen, auf Abstand zu gehen. Zu sagen, man habe Verständnis für die Wut vieler Klimademonstranten, lehne gleichzeitig aber jegliche Gewalt gegen Einsatzkräfte ab, erscheint insofern politisch klug.

Die Aktivisten haben Lützerath zu einem Mythos erklärt, an dem sich die Einhaltung des 1,5-Prozent-Ziels entscheide. Die Verengung einer globalen Herausforderung auf ein Dorf in Nordrhein-Westfalen mag Aufmerksamkeit schaffen – sie trägt aber nicht zur politischen Lösung bei. Insofern dürfte die grüne Führungsriege wohl hoffen, dass das Thema bald wieder in den Hintergrund rücken wird.

Grüne wollen keine SPD-artigen Turbulenzen

Man darf außerdem annehmen, dass die Grünen aus dem Hartz-IV-Trauma der SPD gelernt haben. Die Sozialdemokraten haben nie einen selbstbewussten Umgang mit den Arbeitsmarktreformen gefunden. Es folgten Jahre der Selbstgeißelung, die die SPD bei anderen Wählergruppen, über die sie Verluste bei ihrer Kernklientel hätte einfangen können, unattraktiv machten. Mehrmals mussten die Sozialdemokraten dann in großen Koalitionen mit der Union regieren, obwohl es weite Teile der Partei eigentlich in die Opposition zog. So wurde nur noch der Mythos von der reinen sozialdemokratischen Lehre gemehrt. Derartige Wünsche gibt es bei den Grünen nicht. Niemand stellt den Fortbestand der Koalition ernsthaft zur Debatte.

Die Grünen werden wohl alles versuchen, nicht in SPD-artige Turbulenzen zu geraten. Was dafür spricht: Sie haben schon Erfahrung beim Verheddern in und Durchstehen von Widersprüchen, beim Thema Garzweiler II, aber auch zum Beispiel bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Waffenlieferungen. Sie haben aus diesen Erfahrungen einen gewissen Stolz gezogen – das kennt man bei der SPD nicht. Grundsätzlich hilft den Grünen, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit für pragmatischen Klimaschutz in Deutschland gibt. Da die Anhängerschaft der Grünen inzwischen sehr heterogen ist, bleibt das Dorf Lützerath ein Nischenthema.

Alle Ampelparteien werden Pflöcke einschlagen wollen

Gegen die Arbeitsmarktreformen der Schröder-Regierung gab es hingegen große Demonstrationen. Diese Politikvorhaben berührten das Leben vieler Menschen sehr konkret. Ob das Klima-Thema ein über die Fridays-for-Future-Demos in der Vergangenheit großes Mobilisierungspotential haben wird, wird sich zeigen. Eine radikale Parteiabstaltung, wie einst bei der WASG, ist nicht absehbar. Bemerkenswert ist, dass die Grünen in Umfragen gerade besser abschneiden als bei der Bundestagswahl – im Gegensatz zu SPD und FDP.

Abzusehen ist allerdings schon, dass die Grünenführung in diesem Jahr mehr auf ihre klimapolitischen Ziele pochen wird, um die Geduld der Anhänger nicht zu sehr zu strapazieren. Da sind Konflikte absehbar – zumal SPD und FDP auch wieder mehr aus ihren Programmen durchsetzen wollen.