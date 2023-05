Aktualisiert am

Für das nächste Jahr planen die Ampelkoalitionäre offenbar mit tiefen Einschnitten in allen Ressorts, außer der Bundeswehr. Durch gestiegene Zinsen wird es für Deutschland weitaus teurer, seine Schulden zu bedienen.

Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz am 29. März 2023 im Bundestag. Bild: EPA

Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner feilen offenbar an einem Plan, um eine Lücke von 20 Milliarden Euro im Haushalt 2024 durch Ausgabenkürzungen in allen Ressorts mit Ausnahme des Verteidigungsbereichs zu schließen. Wie Personen berichten, die mit den Plänen vertraut sind, aber nicht namentlich genannt werden wollen, haben sich Scholz und Lindner auf Ausgabenkürzungen in Höhe von zwei bis drei Prozent für fast alle Ministerien geeinigt. Das reiche aus, um etwa die Hälfte der geforderten Einsparungen zu erreichen, aber es ist noch offen, wie der Rest des Geldes aufgebracht werden soll.

FDP-Chef Lindner will Kürzungen auch bei den Sozialausgaben, weil nur so ein solider Haushalt zu erreichen sei, heißt es. Die Sozialdemokraten wollen einen solchen Schritt vermeiden und insbesondere Leistungen für armutsgefährdete Kinder ausnehmen. Ein Sprecher des Finanzministeriums lehnte eine Stellungnahme ab und sagte nur, dass die Haushaltsverhandlungen noch andauern.

Herausforderung für Grüne

Wie auch immer sie sich entscheiden: Es wird zu Problemen mit den Grünen führen, dem dritten Koalitionspartner. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat stattdessen höhere Steuern gefordert, um die Lücke zu schließen, insbesondere für Besserverdiener. Es ist jedoch auszuschließen, dass Lindner dem zustimmen würde. Außerdem hat Habeck in den vergangenen Wochen innerhalb der Koalition an Einfluss verloren, nachdem er ein rigoroses Gesetz zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes von Hausheizungen verabschiedet hat und sein Staatssekretär Patrick Graichen wegen Nepotismus-Vorwürfen zurücktreten musste.

Die drei Koalitionäre haben bis zur ersten Juliwoche Zeit, ihre Vorschläge zu veröffentlichen, damit das Parlament über den Sommer genügend Zeit hat, sie zu prüfen, bevor im September das endgültige Gesetz verabschiedet wird. Ein möglicher Kompromiss wäre die Kürzung von Ausgaben, die den Klimazielen der Regierung zuwiderlaufen, wie zum Beispiel die Subventionierung bestimmter Arten von Dieselkraftstoff, sagte eine der Personen. Das ist eine Idee, die die Grünen seit langem fordern, aber die FDP möchte hier zu große Einschnitte vermeiden. Die Kürzung der Subventionen für fossile Brennstoffe könnte ein paar Milliarden Euro einsparen, aber immer noch nicht genug, um der Koalition schwierige Entscheidungen zu ersparen.

Keine Einschnitte bei der Bundeswehr

Lindner und Scholz sind sich offenbar einig, dass das Verteidigungsressort von den Kürzungen ausgenommen werden soll. Berlin hat seinen Partnern und der Nato zugesagt, die Militärausgaben zu erhöhen und die Unterstützung für den Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion aufrechtzuerhalten. Der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine Aufstockung des 50-Milliarden-Euro-Verteidigungshaushalts um 10 Milliarden Euro gefordert, wird sich aber nach Angaben von Regierungsvertretern im Jahr 2024 wohl mit zwei bis drei Milliarden Euro begnügen müssen. Um das NATO-Ziel zu erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, bräuchte Deutschland nach Ausschöpfung des Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro weitere 20 Milliarden. Scholz hatte den Nebenhaushalt kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ins Leben gerufen.

Die Haushaltslage in Deutschland wird im nächsten Jahr angespannter sein, weil ein weitaus größerer Teil der Ausgaben auf Zinszahlungen entfallen wird. Die Bundesregierung wird 2024 voraussichtlich mehr als 40 Milliarden Euro für den Schuldendienst ausgeben, verglichen mit 4 Milliarden Euro im Jahr 2021. Alle drei Koalitionspartner haben sich aber darauf geeinigt, dass die Bundesregierung im Jahr 2024 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einhalten wird. Sie war drei Jahre lang ausgesetzt, um die Folgen der Pandemie und der durch die russische Invasion ausgelösten Energiekrise finanziell abzufedern. Der Mechanismus der Schuldenbremse begrenzt das jährliche Defizit des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, es gibt aber eine Ausnahmeklausel für Notzeiten.