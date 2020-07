Angeklagter im Lübcke-Prozess : Stephan E. beantragt Entpflichtung seines Verteidigers

Neuer Beziehungs-Tiefpunkt : China schließt amerikanisches Konsulat

Die Flagge eingeholt, das Gebäude in Chengdu abgeriegelt - China hat seine Ankündigung wahrgemacht und das amerikanische Konsulat in der südwestchinesischen Stadt geschlossen. Der Schritt sei am Montag um 10.00 Uhr Ortszeit vollzogen worden, teilte das Außenministerium in Peking mit