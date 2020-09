Lübcke-Prozess : Früherer Verteidiger gerät zunehmend in den Fokus

Bei dem Versuch, die Glaubwürdigkeit des Angeklagten zu durchleuchten, gerät im Prozess zum Mord an Walter Lübcke zunehmend ein Anwalt in den Fokus. Nach einer Zeugenvernehmung am Donnerstag scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis aus dem Strafverteidiger Frank Hannig ein Beschuldigter wird.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Schon unmittelbar nachdem Stephan E. den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gestanden hatte, belastete er seinen ehemaligen Verteidiger schwer. Dieser habe sich die frühere Tatversion ausgedacht, die den Mitangeklagten Markus H. schwer belastete, sagte E. Anfang August. Er hatte H., der bisher wegen Beihilfe angeklagt ist, beschuldigt, Walter Lübcke ermordet zu haben.

Aussagen der Anwälte wesentlich

Dabei handelte es sich schon um die zweite Version, die Stephan E. in diesem Strafverfahren präsentierte. Kurz nach seiner Festnahme hatte er die Tat gestanden; Markus H. erwähnte er dabei nur am Rande. Nachdem der Dresdener Strafverteidiger Frank Hannig das Mandat übernommen hatte, widerrief E. das Geständnis und gab an, Walter Lübcke gemeinsam mit Markus H. aufgesucht zu haben. Dieser habe dann versehentlich geschossen. Nachdem Hannig das Verteidigerteam Ende Juli verlassen hatte, folgte die dritte Version: Er selbst habe geschossen, sagte E., sei aber mit H. zusammen am Tatort gewesen.

Um herauszufinden, was dem Beschuldigten zu glauben ist, kommt es für das Gericht erheblich auf die Aussagen der Anwälte an. Einer nach dem anderen wird deshalb in den Zeugenstand gebeten. Als erster trat am Montag Mustafa Kaplan auf, E.s jetziger Verteidiger; auch er belastete Frank Hannig schwer.

Am Donnerstag folgte der nächste Anwalt: der Kasseler Strafverteidiger Bernd Pfläging, der E. einige Monate gemeinsam mit Frank Hannig vertreten hatte. Schon vergangenen Herbst habe dieser ihm einen „Knaller“ angekündigt, etwas „Großes“ werde kommen. Hannig habe Stephan E. die neue Version des Tatgeschehens als „Strategie“ verkauft, die zu einem Freispruch führen werde, so Pfläging. Der Dresdner Anwalt habe die Erklärung, in der H. des Mordes beschuldigt wurde, selbst formuliert.

Ein „neues Konzept“ für die Strafverteidigung?

Hannig habe H., der bis heute schweigt, zu einer Äußerung provozieren wollen. Im Prozess habe es auf diese Weise zu einer Situation kommen sollen, in der Aussage gegen Aussage stehe und das Gericht beide Angeklagten aufgrund von Zweifeln freisprechen müsse.

Frank Hannig habe ihm die Idee als „neues Konzept“ präsentiert, „das die Strafverteidigung in Deutschland auf neue Beine stellen wird“, berichtete der Anwalt aus Kassel. Er selbst habe E. von diesem „juristischen Blindflug“ dringend abgeraten.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Frank Hannig bewahrheiten, drohen dem Anwalt sowohl berufs- als auch strafrechtliche Konsequenzen. Denn wenn ein Anwalt einen Mandanten zu einer falschen Aussage oder Verdächtigung anstiftet, macht er sich strafbar.