Lübcke-Prozess : Das große Zerwürfnis der Anwälte

Der Vorsitzende des Staatsschutzssenats ist „sprachlos“. So sagt er es zumindest. Dann haut Thomas Sagebiel mit der Hand auf den Tisch. Schon handwerklich seien die Anträge „gequirlter Unsinn“, keiner von ihnen habe Aussicht auf Erfolg. Ob er eigentlich wisse, dass er dem Angeklagten schade, will er von dessen Verteidiger wissen.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Nicht einmal eine halbe Stunde des Prozesstags ist am Oberlandesgericht Frankfurt vergangen, als sich Thomas Sagebiel mit deutlichen Worten an Frank Hannig wendet. Es ist der sechste Verhandlungstag zum Mord an Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Istha erschossen, mutmaßlich von Stephan E., dem die Bundesanwaltschaft Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vorwirft. Laut Anklage handelte er aus „rechtsextremem Hass“, wollte Lübcke für dessen Flüchtlingspolitik bestrafen. Markus H., der ebenfalls vor Gericht steht, soll zu dem Mord Beihilfe geleistet haben.