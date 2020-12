Mord an Walter Lübcke : Ankläger fordern lebenslange Haft für Stephan E.

RKI appelliert an Bürger : „Verreisen Sie nicht“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht auch nach einer Woche Lockdown keine Trendwende bei den Infektionen in Deutschland. Präsident Lothar Wieler hat einen dringenden Appell an die Deutschen gerichtet, über Weihnachten die Kontakte so weit wie möglich einzuschränken.