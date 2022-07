Europäische Anmaßung : Ein „Recht auf Abtreibung“ führt in die Irre

Entschließungen des Europäischen Parlaments haben in der Regel einen geringen formalen, eher appellativen Charakter. Am 7. Juli 2022 wurde jedoch in Brüssel ein Antrag beschlossen, der nicht unwidersprochen bleiben darf. Zum einem kritisiert die Entschließung die Abtreibungsentscheidung des Supreme Court der USA. Zum anderen fordert die Entschließung, in der EU-Grundrechtecharta das „Recht auf Abtreibung“ aufzunehmen. Mit beiden Punkten liegt das Europäische Parlament grundlegend falsch.

Schon aus Respekt vor der Gewaltenteilung sind parlamentarische Kommentierungen von Entscheidungen unabhängiger Gerichte bedenklich. Über den Atlantik hinweg bekommt dies jedoch den anmaßenden Charakter einer gesellschaftspolitischen Belehrung, gegen die man sich im umgekehrten Fall vermutlich lautstark verwahren würde.