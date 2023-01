Long-Covid-Patienten : Für manche geht Corona einfach nicht vorbei

Die Zeugen der Anklage sind nicht persönlich anwesend, doch sie leisten auf ihre Weise stummen Protest. Auf einer Wiese vor dem Bundestag stehen am Donnerstag 400 Feldbetten, silbernes Metallrohr, blaue Plane, ordentlich aufgereiht. Auf jedem Bett ein Foto mit einigen Angaben zur Person. Jede Pritsche steht für ein Schicksal.

Für jemanden, der an den Spätfolgen der Corona-Krise gesundheitlich leidet, nach einer Infektion oder einer Impfung. Die Aktion erzählt Geschichten wie diese: „Simone, 53 Jahre, arbeitsunfähig seit April 2022“. Oder: „Benjamin, 43 Jahre, erkrankt seit Februar 2021“. Mit dabei auch: „Jante, sieben Jahre, erkrankt seit Dezember 2021“.

„Die Politik tut einfach nichts“

Unter dem Schlagwort „Nicht genesen“ haben Vertreter von Betroffenen, die an den Spätfolgen der Pandemie leiden, am Donnerstagmorgen vor dem Parlament Stellung bezogen. „Ich bin selber an Long Covid erkrankt, seit einem Jahr“, sagt Ricarda Piepenhagen. Sie hat die Aktion in Berlin angemeldet und arbeitet als Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich. Seit Monaten sei sie krankgeschrieben. Entzündungen in den Gefäßen, auffällige Blutwerte, das alles führe zu Sehstörungen und Zitteranfällen.

Unterrichten könne sie so nicht, sagt sie. „Und die Politik tut einfach nichts.“ Zur Bewältigung der Corona-Krise sei zwar viel Geld geflossen, hätten die Regierenden getan, was möglich war. Doch mit den Langzeitfolgen wollten sich die Verantwortlichen nicht befassen. Piepenhagen sagt: „Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Wahrscheinlich ist ihnen die Brisanz der Lage einfach nicht klar.“

Dass es Menschen gibt, die schwer an den Folgen von Corona leiden, ist unbestritten. Offen ist nur, wie viele es sind – und wie genau die gesundheitlichen Probleme entstehen. Im September hat die Universität von Washington für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geschätzt, wie viele Menschen in Europa nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus Langzeitfolgen spüren.

Demnach seien in den 53 Mitgliedstaaten der hiesigen WHO-Region mindestens 17 Millionen Menschen von Long Covid betroffen. Den Zahlen zufolge erkranken Frauen doppelt so häufig wie Männer, schwere Krankheitsverläufe treiben das Risiko in die Höhe.

Betroffene bekommen in Deutschland selten Hilfe. Mal, weil die Symptome als psychosomatische Erkrankung interpretiert werden; mal, weil der behandelnde Arzt schlicht nicht weiß, welche Therapie überhaupt helfen würde. Die AOK berichtet von den Problemen ihrer Versicherten. „Menschen, die an Post- oder Long-Covid leiden, nehmen häufig einen langen Weg durch die medizinischen Institutionen auf sich, um wieder gesund zu werden“, teilt die Krankenkasse mit. „Doch trotz zahlreicher fachärztlicher Untersuchungen erfahren viele nicht, was sie tun können, um ihren Gesundheitszustand zu verbessern.“

Es gibt in Deutschland nur wenige spezialisierte Ambulanzen, die Wartezeiten dort sind lang. Zudem ist die Erkrankung mit ihren vielfältigen Symptomen noch nicht gut erforscht. Körperliche Erschöpfung zählt oft dazu, auch Luftnot, Herzrasen und Nervenschmerzen. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat anhand von Versichertendaten berechnet, dass Betroffene im Schnitt fast sieben Wochen lang am Arbeitsplatz ausfallen.