Long Covid und Post Vac : Endlich handelt Lauterbach

Der Gesundheitsminister reagiert spät. Aber immerhin, er reagiert. Natürlich ist eine zentrale Telefonnummer im Ministerium nicht ganz das, was sich die Betroffenen von Long Covid gewünscht haben dürften – jenem in seinen Ursachen noch immer schwer zu greifenden Syndrom, das die gesundheitlichen Folgen einer Ansteckung um Wochen, teils um Monate verlängert.

Eine solche Hotline will Karl Lauterbach demnächst einrichten, wie er nun angekündigt hat. Doch das ist nicht alles. Die 100 Millionen Euro, die der Sozialdemokrat für die Erforschung der Gründe sowie möglicher Therapien von Long Covid aufwenden will, dürften schon eher in die Richtung dessen gehen, was die Betroffenen erwarten. Es ist überfällig, dass die Regierung ihre Bemühungen deutlich verstärkt, den Leidenden zu helfen.

Für die meisten Menschen im Land ist die Corona-Krise vorüber. Die Maskenpflicht fällt zusehends, und wer sich vor dem Virus schützen muss oder möchte, dem stehen angepasste Impfstoffe in großer Zahl zur Verfügung. Längst haben Ansteckungen mit anderen Erregern, allen voran der Grippe, die Covid-19-Patientenzahlen überholt.

Nur hochwertige Studien können zu Therapien führen

Doch für jene, die an Langzeitfolgen von Infektion oder Impfung leiden, ist die Krise nicht vorbei. Chronische Erschöpfung, neurologische Ausfälle und Schmerzen machen es für von viele Betroffene unmöglich, ihr gewohntes Leben fortzusetzen. Kürzlich ergab die Datenauswertung einer Krankenkasse, dass Long-Covid-Patienten im Schnitt fast sieben Wochen lang am Arbeitsplatz ausfallen.

Natürlich kann man einwenden, dass Geld allein keinen Kranken heilt. Doch solange Wissenschaftler so wenig über die genauen Ursachen von Long Covid und Post Vac wissen wie derzeit, kann nur Forschung den gegenwärtig und zukünftig Betroffenen eine Perspektive eröffnen. Fachleute haben unterschiedliche Vermutungen, was die genannten Syndrome auslöst, von früheren Ansteckungen mit anderen Viren bis hin zu bestimmten Vorerkrankungen.

Nur hochwertige und belastbare wissenschaftliche Studien können dazu beitragen, die möglichen Gründe zu ermitteln und daraus wirksame Therapieempfehlungen abzuleiten. Die wenigen spezialisierten Zentren in Deutschland behandeln ihre Patienten derzeit vor allem experimentell – und können den Ansturm der Anfragen nicht bewältigen.

In die Nähe von Querdenkern gerückt

Bis es fachliche Leitlinien zur Behandlung von Long-Covid- und Post-Vac-Patienten gibt, wird noch Zeit vergehen. In der Zwischenzeit hilft den Betroffenen vor allem Akzeptanz. Viele berichten davon, mit ihrem Leiden allein zu sein, von einzelnen Ärzten und der Öffentlichkeit nicht ernst genommen zu werden. Long Covid löst keine sichtbare Wunde aus, die Betroffenen leiden innerlich.

Dass gerade jene, welche die Corona-Impfung für ihren Zustand verantwortlich machen, schnell in die Nähe von Querdenkern und radikalen Impfgegnern gerückt werden, ist ein Teil des Problems. Verschwörungstheoretiker versuchen unablässig, die Notlage der Post-Vac-Patienten für ihre skurrilen Behauptungen zur Impfung auszunutzen, indem sie diese als vermeintliche Zeugen eines wie auch immer gearteten staatlichen Komplotts aufrufen. Die Niedertracht dieses Unterfangens ist grenzenlos, der Missbrauch der Geschwächten durch Leugner und Hetzer eine Schande.

Fakt ist, dass die Corona-Impfung insgesamt sehr sicher ist, die große Mehrheit der Geimpften profitiert immens, wie zahlreiche wissenschaftliche Studien gezeigt haben. Allein im ersten Jahr hat die Impfung weltweit etwa 20 Millionen Leben gerettet, wie Forscher kürzlich ausgerechnet haben. Bei wem die Spritze letztlich doch mehr Schaden angerichtet hat als Nutzen gestiftet – diese Fälle sind selten, doch es gibt sie ohne Zweifel –, der verdient Solidarität. Nicht nur in Gestalt einer bestmöglichen medizinischen Versorgung, sondern auch in Form von Verständnis und Empathie. Noch fehlt es hierzulande leider an beidem.