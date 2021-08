Long Covid bei Kindern : Auch Angst ist ansteckend

Aktualisiert am

Niemand kann derzeit sagen, wie häufig Long Covid bei Kindern in Deutschland auftritt oder auftreten wird. Bild: Illustration F.A.S.

Vor Kurzem sagte mir eine Mut­ter von zwei kleinen Kindern, dass sie sich wegen Long Covid sorge. Sie habe gehört, dass ungefähr ein Drittel der Kinder langfristige Schäden bekomme. Das habe eine Studie ergeben, von der in der Tagesschau berichtet worden sei, also etwas Se­riöses. Die Mutter war nicht panisch, aber sie hatte das Gefühl, dass ihre Kinder zu kurz kämen, dass die Politik sie zu wenig schütze.

Es gibt tatsächlich eine solche Studie. Der Kinderarzt Danilo Buonsenso hatte untersucht, wie viele Kinder nach einer Infektion mit Covid-19 Symptome ha­ben, die sie zuvor nicht hatten. Zwischen März und Oktober 2020 befragte er die Eltern von 129 Kindern zwischen 6 und 16 Jahren in Italien. Er veröffentlichte das Ergebnis Anfang dieses Jahres: Vier Monate nach der Infektion litt mehr als ein Drittel der Kinder unter Schlaflosigkeit, Atemproblemen, Erschöpfung oder Muskelschmerzen. Buonsenso bekam da­raufhin, so ist in der Zeitschrift Nature zu lesen, massenweise E-Mails und Anrufe von besorgten Eltern.