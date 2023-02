Der Wohnungsmangel und die steigende Zahl von ukrainischen Kriegsflüchtlingen sowie Asylbewerbern stellen die Kommunen vor immer größere Herausforderungen – das Thema entwickelt sich mancherorts zum sozialen Sprengstoff. In Lörrach in Südbaden zum Beispiel löste die städtische Wohnungsbaugesellschaft politische Debatten aus mit der Ankündigung, 40 Mieter in Alternativwohnungen umzusiedeln, um eine kommunale Anschlussunterbringung für Kriegsflüchtlinge zu schaffen.

Müssen deutsche Mieter Flüchtlingen weichen? Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der die Grünen gerade von einer restriktiveren Migrationspolitik überzeugen will, richtete einen Appell an den Lörracher Kollegen im Rathaus: „Wenn der Bund die irreguläre Migration nicht verringern will oder kann und die Zahl der ausreisepflichtigen Migranten nicht verringern will oder kann, dann muss er damit klarkommen, dass überforderte Kommunen Notunterkünfte errichten. Mietern nach 40 Jahren kündigen kann nicht die Lösung sein.“

Viele Städte und Gemeinden stehen bei der Flüchtlingsunterbringung gerade seit Jahresanfang vor großen Problemen. Die vom Land bezahlte „vorläufige Unterbringung“ endet nach einem halben Jahr, dann sind die Städte und Gemeinden gefordert, für die Flüchtlinge einen Platz in der „kommunalen Anschlussunterbringung“ zu finden und auch zu bezahlen. Das wird im Moment erschwert, weil der Wohnungsmarkt leer gefegt ist und viele Ukrainer, die Mitte vergangenen Jahres kamen, nun eine Anschlussunterbringung brauchen.

Etwa 150.000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind gekommen

Nach Baden-Württemberg kamen seit Beginn des Angriffskriegs etwa 150.000 Kriegsflüchtlinge. „Belastbare Zahlen, wie viele Wohnungen jetzt für die Anschlussunterbringung gebraucht werden, gibt es nicht. Gefühlt kamen 50 Prozent der Ukrainer privat unter, die anderen 50 Prozent in der vorläufigen Unterbringung“, sagt Alexis von Komorowski, der Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Landkreistags. Die Neigung vieler Ukrainer, ihre Gastfamilien nicht länger zu strapazieren, verschärft die Lage. In einigen Landkreisen widmeten die Verwaltungen wegen der Wohnungsnot Gebäude der vorläufigen Unterbringung für die Anschlussunterbringung um.

In Lörrach wählten der Oberbürgermeister, die Gemeinderäte und die „Wohnbau Lörrach“ einen Lösungsweg, der sich dort in der Flüchtlingskrise 2015/2016 bewährt hatte: Man bietet Mietern der städtischen Wohnungsbaugesellschaft neue Wohnungen an, siedelt sie im großen Maßstab um und schafft so Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge, ohne Hallen zu belegen oder Container aufzustellen. So weit, so nachvollziehbar – nur drohte die Wohnbau am 15. Februar 2023 ihren Mietern in der Wölblinstraße brieflich überfallartig damit, „in Kürze das mit Ihnen vereinbarte Mietverhältnis“ zu kündigen. Sie stellte zugleich besseren alternativen Wohnraum und finanzielle Umzugshilfen in Aussicht.

Dabei übersahen die Briefschreiber offenbar ein rechtliches Problem. Eigenbedarf oder eine Sanierung sind Kündigungsgründe, die Einrichtung eines Flüchtlingsheims aber nicht. „Das ist ein Kommunikationsfehler“, sagt ein erfahrener Kommunalpolitiker. Überdies beziehen die meisten Mieter in der Wölblinstraße staatliche Transferleistungen – auf dem Konto dürften sie vom Umzug also wenig spüren. Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Wohnbau, versucht zu beruhigen. Er sagt: „Wir werden für jeden Einzelnen eine individuelle und gute Lösung finden.“