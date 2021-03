Löbel, Irmer und Nüßlein : Die Masken-Affären erschüttern die Union

Nachdem die zweifelhaften Masken-Deals des Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) am Freitag bekanntgeworden waren, trösteten sich viele in der im Wahlkampf stehenden Südwest-CDU so: Bei 25 Prozent in den jüngsten Umfragen und elf Prozentpunkten Abstand zu den Grünen werde die Affäre Löbel wenigstens nicht den Ausschlag für die Niederlage bei der Landtagswahl am Sonntag geben. Eine politische Katastrophe ist der Fall für die CDU trotzdem, was man auch an dem Twitter-Post des baden-württembergischen CDU-Generalsekretärs Manuel Hagel ablesen konnte: „Es beschämt mich! Unser Land befindet sich in einer schweren Krise. Bei deren Bewältigung tragen Politiker eine besondere Verantwortung. Wer sich mit lebensnotwendigen Gütern wie Masken die eigenen Taschen vollmacht, vertritt nicht das Volk, sondern niederste Interessen.“

Der Vorwurf an den 34 Jahre alten Löbel lautet: Der Abgeordnete habe gegen Provisionen von insgesamt 250.000 Euro Atemschutzmasken aus chinesischer Produktion an eine Firma im baden-württembergischen Wurmlingen vermittelt. Das berichtete die Zeitschrift „Der Spiegel“ am Wochenende. Löbel gab dazu an, dass der Preis marktgerecht gewesen sei und dass die Masken im April – zu Beginn der Krise – dringend benötigt worden seien. Zwar hat Löbel nach bisherigen Erkenntnissen wohl nicht gegen das Strafrecht verstoßen, da er die Provision nicht als Abgeordneter entgegengenommen habe, sondern als Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung – eine Tätigkeit, die er bei der Bundestagsverwaltung auch angezeigt hatte.

Allerdings hatte er bei der Vermittlungstätigkeit seine Stellung als Abgeordneter hervorgehoben. Das größere Problem ist daher wohl Paragraph fünf der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Dort heißt es: „Missbräuchliche Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzulässig. Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag sind missbräuchlich, wenn sie geeignet sind, aufgrund der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag einen Vorteil in beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten zu erzeugen.“

Am Wochenende kündigte Löbel dann an, sein Bundestagsmandat bis zum August zurückzugeben – was seinen Landesverband aufs Neue erboste und irritierte. Am Sonntag kam der Kreisvorstand der Mannheimer CDU zusammen. Vom Kreisvorsitz war Löbel schon am Sonntagvormittag zurückgetreten, sein ehemaliger Kreisvorstand forderte ihn sodann auf, bis Ende März alle noch verbliebenen Ämter und Mandate niederzulegen – also deutlich früher, aber dennoch nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag. Andreas Jung, der Vorsitzende der baden-württembergischen Landesgruppe und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, schrieb seinen Kollegen am Wochenende: „Hier wurde das Abgeordnetenmandat genutzt, um in dieser Krise mit dieser Krise hohe Provisionen zu verdienen. Dafür können wir keinerlei Verständnis aufbringen. Konsequenzen und ein harter Schritt sind unumgänglich.“

Deshalb müsse Löbel sein Mandat „unverzüglich“ niederlegen. Thorsten Frei, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, fand noch deutlichere Worte: „Ein solches Fehlverhalten eines Kollegen hätte ich mir nicht vorstellen können. Dass das Abgeordnetenmandat genutzt wird, um es mit persönlichen geschäftlichen Interessen zu vermischen, ist auch jenseits jeder strafrechtlichen Bewertung inakzeptabel. Dies nährt nicht nur Vorurteile, sondern schadet auch der Politik insgesamt – insbesondere all denen, die sich haupt- und ehrenamtlich jeden Tag nach bestem Wissen und Gewissen in der Politik engagieren.“ Deshalb müsse sich seine Fraktion anschauen, ob und inwieweit Transparenz- und Offenlegungsregeln weiter verschärft werden müssten, sagte Frei der F.A.Z.