Intensivmediziner alarmiert : „Jeder Tag zählt“

Auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz hat die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) einen dringenden Appell an die Politik gesendet. „Wir brauchen umgehend einen harten Lockdown“, sagte Gernot Marx, Präsident der Divi am Freitag. Er sei „zutiefst besorgt“ über die aktuelle Lage auf den Intensivstationen, es gebe seit Wochen einen „ungebremsten, dramatischen Anstieg“ der Patientenzahlen. „Die Lage spitzt sich zu. Wirklich jeder Tag zählt.“

Am Freitagvormittag waren in Deutschland 4458 Covid-19-Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, am 13. März waren es noch 2713 gewesen. Damals waren die Zahlen nach mehreren Lockdown-Wochen gesunken. Der bisherige Höchstwert wurde am 3. Januar mit 5745 Covid-19-Intensivpatienten erreicht.

Divi-Präsident Marx sagte am Freitag, die Bürger müssten wieder vermehrt Kontakte meiden und ihre Mobilität einschränken. Entscheidend sei es, die Infektionszahlen zu senken. „Wir sind kurz davor, unser Gesundheitssystem zu überlasten.“ Es gebe auch immer mehr Patienten, die zwischen 50 und 60 Jahre alt seien. Die britische Mutante führe dem Anschein nach zu schwereren Verläufen. Ein Viertel der Patienten bleibe sechs Wochen auf der Intensivstation, zehn Prozent etwa zwei Monate, jeder zweite Patient sterbe. In der Altersgruppe der unter 50 Jahre alten Patientinnen und Patienten sterbe jeder fünfte.

Christian Karagiannidis, Leiter des Divi-Intensivregisters, verwies darauf, dass die Zahl der sogenannten High-Care-Betten in ganz Deutschland nur noch bei 2106 liege. Überhaupt gebe es nur noch wenige freie „Covid-spezifische Intensivbetten“.

Auch das Personal werde in der aktuellen dritten Welle „extrem belastet“. Zu Weihnachten sei die Hälfte aller Standorte wegen Personalmangels in ihrer Arbeit eingeschränkt gewesen. Jetzt gehe es wieder in diese Richtung. „Das ist etwas, das uns extrem betrübt.“ Zwar gebe es in Deutschland eine Notfallreserve von 10.000 Betten. Sollte man diese benötigen, sei aber nicht die notwendige Qualität gewährleistet. Karagiannidis sagte aber auch: „Eine Triage wird in Deutschland, denke ich, nicht eintreten.“

Unterdessen appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Bundesländer, sich im Streit um die richtige Corona-Strategie zusammenzuraufen. Konsequente und möglichst bundeseinheitliche Maßnahmen würden gebraucht, sagte Spahn am Freitag in Berlin. „Meines Erachtens wäre eine Bund-Länder-Runde eigentlich das richtige Format dafür“, sagte er und ergänzte: „Eine kurze Rücksprache reicht jedenfalls angesichts der Lage nicht.“

Wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilten, „dann wird es natürlich schwierig“, äußerte Spahn. Er appellierte, den Parteienstreit herunterzufahren. Egal, ob durch ein Bundesgesetz oder die Ministerpräsidentenkonferenz, alle müssten an einem Strang ziehen.

Die Ministerpräsidenten wollten nach ursprünglichen Plänen am Montag abermals zu Beratungen zusammenkommen. Zuletzt war eine Absage des Treffens aber wahrscheinlicher geworden. Am Freitag teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mit, es werde in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben.

Spahn sagte am Freitag, die Bürger schätzten den Ernst der Lage realistisch ein und befürworteten mehrheitlich strengere Regeln. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte, man könne die derzeitige dritte Welle nicht mehr verhindern, aber abflachen. Es werde noch dauern, bis die Impfungen auf Bevölkerungsebene einen Effekt zeigten. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung hätten inzwischen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten, knapp sechs Prozent schon die zweite, sagte der Bundesgesundheitsminister.

Divi-Präsident Marx sagte am Freitag zu diesem Aspekt: „Impfen ist der Schlüssel. Wir sind auf der Zielgeraden.“ Man dürfe jetzt also nicht die Bürger gefährden, „kurz bevor wir sie schützen“. Schon die erste Impfung verhindere einen schweren Krankheitsverlauf.