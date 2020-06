Nach Lobbyismus-Vorwürfen : Amthor kandidiert nicht für CDU-Spitze in Mecklenburg-Vorpommern

Philipp Amthor am Mittwoch in Spornitz Bild: dpa

Der CDU-Politiker Philipp Amthor wird nicht für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren. Das wurde am Freitag nach einem Treffen des Landesvorstands mitgeteilt. Damit zog Amthor Konsequenzen aus den Lobbyismus-Vorwürfen gegen seine Person. An seiner Stelle wird der Kommunalpolitiker Michael Sack für den Landesvorsitz kandidieren.

Der 27 Jahre alte Bundestagsabgeordnete steht wegen seiner Nebentätigkeit für ein amerikanisches Unternehmen in der Kritik. Bei regionalen Parteitreffen hatte der CDU-Jungstar dennoch breite Unterstützung für seine Bewerbung erhalten. Daher war spekuliert worde, dass er ungeachtet der Kritik auch aus der eigenen Partei an der Kandidatur festhalten könnte.

„Politisch nicht noch angreifbarer“

Amthor bezeichnete seine Tätigkeit für das Start-up Augustus Intelligence inzwischen als Fehler, die Zusammenarbeit hat er nach eigenen Angaben beendet. Die ihm eingeräumten Aktienoptionen habe er zurückgegeben. Amthor gab auch seinen Sitz im Amri-Untersuchungsausschuss auf. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete, lässt Amthor auch eine weitere Nebentätigkeit für eine Wirtschaftskanzlei ruhen. Er habe sich dazu entschieden, um sich „politisch nicht noch angreifbarer zu machen“, teilte Amthor dem Nachrichtenmagazin zufolge über sein Bundestagsbüro mit.

Die Opposition im Bundestag hat Amthor am Freitag scharf kritisiert. In einer von der Linken beantragten Aktuellen Stunde warf deren Fraktionschef Dietmar Bartsch dem CDU-Mann am Freitag vor, er habe „völlig die Bodenhaftung verloren“. Er habe mit seinem Verhalten der Politik, dem Bundestag und seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern geschadet. „Wie konnte bei einem Mann von der Küste der Kompass nur so versagen?“ Es gebe immer noch viele offene Fragen, sagte Bartsch. „Der Mann muss endlich mal reinen Tisch machen.“ Dass er nicht an der Debatte teilnehme, sei „wirklich feige“.

Der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg warf dem Linken-Politiker daraufhin vor, er habe seine Redezeit genutzt, „um einen Kollegen dieses Hauses runterzumachen“. Auch Sensburg sagte allerdings, dass Amthor „sicher eine klare Aufklärungspflicht hat“. Sein Parteikollege Patrick Schnieder sagte über Amthor: „Er hat sich fehlerhaft verhalten.“ Amthor habe aber einen Fehler zugegeben und auch Konsequenzen gezogen.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, sagte über das Verhalten des CDU-Politikers: „Das ist unanständig. Und das gefährdet auch das Ansehen unserer Arbeit, das gefährdet das Ansehen der Demokratie.“

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, äußerte sich ähnlich. Nach wie vor sei nicht aufgeklärt, ob Amthor für seine Lobbytätigkeit einen Vorteil oder eine Gegenleistung erhalten habe, die auch heute schon nach dem Abgeordnetengesetz nicht erlaubt sei. „Das ist ein großer Fehler.“

FDP, Grüne und Linke forderten vehement ein gesetzliches Lobbyregister, um die Einflussnahme von Unternehmen und Verbänden auf die Gesetzgebung deutlich machen zu können. „Wir brauchen im deutschen Parlament mehr Transparenz, wir brauchen mehr Offenheit und mehr Nachvollziehbarkeit“, sagte Haßelmann. Bislang scheitere dies an der Blockade der Union. Der SPD-Abgeordnete Matthias Bartke zeigte sich zuversichtlich, dass die Koalition zeitnah einen Gesetzentwurf vorlegen werde.