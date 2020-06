Amthors Lobbyarbeit : Im vollen Lauf stolpern

Philipp Amthor sitzt seit der zurückliegenden Wahl im Bundestag. Er ist 27 Jahre alt und von den jüngsten Abgeordneten im Hohen Haus derjenige, der es geschafft hat, innerhalb kurzer Zeit bei allen bekannt zu sein. Jetzt steht er vor einer neuen Stufe seiner unglaublichen politischen Karriere, er kann Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern werden. Der bisherige Vorsitzende Vincent Kokert hatte sich vor einiger Zeit zurückgezogen. Ihm fehlte, was Amthor hat: der unbedingte Wille, Politik zu machen. Amthor sah die Gelegenheit.

Er lebt Politik, er tut es aus einer konservativen Überzeugung heraus. Er hat einen sicheren Wahlkreis im Vorpommerschen und kümmert sich intensiv um alle Belange, die Wähler sind zufrieden. Nun passiert ihm, was es schon oft gegeben hat: Ausgerechnet in dem Augenblick, da er nach dem Parteivorsitz greift, wird eine Lobbytätigkeit bekannt. Das heißt: Bekannt war sie schon, er hat sie beim Bundestag als Nebentätigkeit angegeben. Aber der Umfang überrascht dann doch. Die Firma, um die es geht, sitzt in Amerika, wurde von Deutschen gegründet und bietet Softwarelösung für Künstliche Intelligenz an. Ein typisches Start-up-Unternehmen, offenbar mit großem Potential. Immerhin muss es eine so interessante Sache sein, dass dort auch andere bekannte Leute aktiv sein sollen, der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und der frühere BND-Chef August Hanning.

Das ist ein Umfeld, das nicht jedem passt, aber unseriös ist es auch nicht. Amthor hat Treffen mit Christian Hirte vermittelt, damals noch Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, auch er ein Vertreter der jungen Konservativen in der CDU. Ganz klar, Amthor hat sich damit angreifbar gemacht. Er hat das in einer Erklärung auch so gesagt und sein Engagement für die Firma eingestellt. Aber wie so oft in solchen Fällen bleiben Fragen offen: Was hatte er davon? Welche Privilegien gab es? Wirklich nur Treffen in Nobelhotels? Eigentlich hätten bei einem Mann von seinem Format da doch längst alle Alarmglocken läuten müssen.

Was wird daraus? Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in jüngster Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sie wirkt orientierungslos. So einen wie Amthor braucht sie dringend. Was könnten sich daraus für Perspektiven ergeben, etwa wenn tatsächlich bei der nächsten Landtagswahl Manuela Schwesig und Philipp Amthor einander herausforderten, beide ausgerüstet mit unbedingtem Machtwillen, großem Stehvermögen, politischem Blick, der Neigung zur Inszenierung und überhaupt viel Erfahrung, dabei noch jung.

Amthor wird nun vorgeworfen, er sei käuflich. Er sagt, er sei es nicht. Er hat einen Fehler gemacht und es eingestanden. Falls er die Sache politisch übersteht, macht er gerade eine Erfahrung, die ihm noch dienlich sein wird. Zumal der Tipp an die Medien offenbar aus den eigenen Reihen kam. So geht es zu in der Politik, mit aller Härte. Amthor hat sich bislang gern in diesem Feld bewegt, wie ein Fisch im Wasser. Deshalb muss er künftig erst recht damit rechnen, dass auf ihn nicht nur bewundernde, erstaunte oder amüsierte Blicke geworfen werden, sondern auch solche, die vor Freude glitzerten, sollte er in seinem Lauf straucheln.