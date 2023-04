Im „Haus des Gastes“, nur einen Steinwurf vom weitläufigen Binzer Strand entfernt, treffen an diesem Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Gemeindevertretern Rügens zusammen. Das Wetter verspricht herrlich zu werden, viele Strandkörbe stehen schon draußen, doch das Treffen dürfte frostig werden.

Egal, welchen Bürgermeister der Ostseeinsel man in diesen Tagen spricht, wütend sind sie alle. Eine „Schnapsidee“ seien die Pläne für ein LNG-Terminal, sagt etwa der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (CDU). Der Bundesregierung wirft er vor, erst gar nicht und dann „erschreckend schlecht“ kommuniziert zu haben.

Rügen ist in Rage, seitdem bekannt wurde, dass dort ein großes schwimmendes Terminal für die Verarbeitung von Flüssiggas (LNG) errichtet werden soll. In rund fünf Kilometer Entfernung und damit in Sichtweite der südöstlichen Küste sollte eine riesige Anlage entstehen: zwei Plattformen, an denen 250 Meter lange schwimmende Flüssigerdgasterminals festmachen, die von LNG-Tankern angefahren werden. Es wäre das mit Abstand größte LNG-Terminal in Deutschland. Über eine Gasleitung würde das Gas nach Lubmin gebracht werden, wo bereits ein weiteres LNG-Terminal aktiv ist.

Die örtlichen Gemeinden wurden in die Planungen nicht einbezogen. Ende Januar wurden sie eigenen Angaben nach von der Betreiberfirma mit den Plänen „völlig überraschend konfrontiert“. Seitdem gibt es breiten Widerstand: Tausende protestierten, eine Petition wurde gestartet, und Umweltschutzverbände warnen vor einem unnötigen und überdimensionierten Projekt, das Natur, Klima, Fischerei und Tourismus gefährde.

Mittlerweile ist der Standort in Küstennähe offenbar vom Tisch. Geprüft wird nun dem Vernehmen nach der schon bestehende Tiefwasserhafen von Mukran. Aber auch das würde laut den Inselbürgermeistern zu „irreparablen Schäden“ und der „Zerstörung des Ökosystems“ führen. Vor Ort haben überdies viele Sorge vor Lärm. Denn seitdem im unweit gelegenen Lubmin das LNG-Terminal aktiv ist, klagen Anwohner in örtlichen Medien über eine Lärmbelastung, als würden „Flugzeuge starten“, zudem lasse die Anlage die Gläser im Schrank klirren. Der Binzer Bürgermeister Schneider sagt, vor Sylt würde der Bund wohl kaum etwas Derartiges errichten.

Laut dem Bundeswirtschaftsministerium sind die Planungen noch nicht abgeschlossen. Doch die Bundesregierung hat schon vor dem Treffen auf der Insel Tatsachen geschaffen. Am Montag war bekannt geworden, dass sie mehrere Tausend nicht benötigte Rohre der Nord­Stream-2-Pipeline gekauft hat, die im Hafen von Mukran lagern. Diese sollen für das LNG-Terminal genutzt werden.

Mit der Pipeline sollte einst russisches Gas unter Umgehung der östlichen Nachbarländer nach Deutschland gebracht werden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde das Projekt gestoppt, Teile der Pipeline sind zerstört. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hatte das Projekt einst gegen den Willen Amerikas und der östlichen Nachbarstaaten mithilfe einer umstrittenen Stiftung fertig gebaut. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) rechtfertigt das mit dem Argument, es sei darum gegangen, die „Brückentechnologie Gas“ zur Verfügung zu haben.

Im Falle des geplanten LNG-Terminals vor Rügen führt sie dieses Argument nicht an. Schwesig lehnt die Pläne ab. „Das Vorhaben passt nicht zum Land, zum Tourismus, zur Natur und zu den Menschen“, sagte sie. Man sieht sich in Schwerin, wie so oft, alleingelassen. Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), der Mitte Februar über die Pläne für das LNG-Terminal informiert hatte, sagte dazu, er sei aus „Notwehr“ an die Öffentlichkeit gegangen, weil die Betreiberfirma nicht ausreichend kommuniziert habe.

Für diesen Donnerstag erwartet Schwesig keine Entscheidung über den Standort. Es gehe darum, über Herausforderungen für die Umwelt und den Tourismus zu sprechen, sagte sie am Mittwoch in Litauen. Seit Beginn des Ukrainekrieges sucht die Ministerpräsidentin erkennbar den Kontakt zu jenen östlichen Nachbarn, die zuvor lange ignoriert wurden. In Litauen etwa war Schwesig zuvor noch nie gewesen. Die Opposition im Schweriner Landtag warf ihr nun vor, sich mit derlei Besuchen „reinwaschen“ zu wollen.